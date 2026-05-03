35

«Спартак» — лучшая команда РПЛ в последних турах, но мы перетерпели». Защитник «Крыльев» Печенин про 2:1

Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин после победы над «Спартаком» (2:1) в Мир РПЛ назвал красно-белых лучшей командой лиги.

«Спартак» — лучшая команда в лиге в последних турах. Они хорошо контролировали мяч, взаимодействовали, нам было тяжеловато.

Особенно в первом тайме они много времени держали мяч, у нас не получалось взять его под контроль. Но мы перетерпели, нашли свои моменты и реализовали их», — сказал Печенин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
35 комментариев
вся лига против спартака играет за тройные премиальные,как минимум
Предоставьте, пожалуйста, бухгалтерскую ведомость всей лиги в матчах против Спартака для подтверждения своих слов.
"Инсайды" вечно нетрезвого Карпа, на которые плюются сами же болельщики КБ, когда эти "инсайды" касаются их клуба, не предлагать)
У вашего комментария 15 плюсов. Я так понимаю, что можно ожидать как минимум 16 бухгалтерских отчётностей о матчах клубов РПЛ против Спартака, чтобы подтвердить ваши слова про премиальные, за которые играют команды против Спартака.
Вы же первый скинете факты, правда?))
Вот как бы информация для тех кто говорит о какой-то равной игре, не было там никакой равной игры, тупо повезло.
Ну не было. Ну повезло. Ну и что?)
У Крыльев 3 очка. У Спартака 0.
Крыльям было нужнее
Спасибо кэп, мы этого не поняли изначально)))
Лучше признайся, что повезло. Так будет честнее.
С голом - однозначно повезло! Но как говорится, везёт тем, кто везёт. То что при тотальном преимуществе соперника выстояли в обороне - это уже не везение, это пахота, дисциплинированное выполнение плана на игру и запредельная самоотдача от каждого из игроков. И за это им спасибо от болельщиков Крыльев
Как в лотерее?)
У преподавателя моей мамы было глубокое изречение, что экзамен - это лотерея, но в нее выигрывает обычно тот, кто лучше подготовился

Крылья молодцы, выгрызали и выгрызли)
Даже как всегда предвзятый Карасев не мог помешать забивать команде, на две головы слабее
В моменте со своим голом сыграл, надо признать, абсолютно бездарно, и это чисто роль случая и благосклонность фортуны, что мяч встретился с пятой точкой Зобнина, а затем с коленкой Денисова и влетел в ворота мимо Максименко.
Там 3(!!!) более очевидных варианта было, Рассказов (совсем один, уже в штрафной, отдай и он бы замыкал спокойно), и Бабкин справа забегал, и Столбов открывался так, что катни мимо Зобнина, и у Столбова чисто выход один в один.
Если бы не счастливый случай, это был бы запоротый голевой момент и полностью похеренные усилия партнёров, которые на рывке летели через всё поле для подключения.
За победный гол спасибо, конечно, но лучше всё же в следующих таких моментах смотреть по сторонам и делиться с партнёрами, ибо попа Зобнина не будет встречаться с ударами Кирилла в каждом матче
Заметил, что когда какой то андердог выигрывает, то у него самый сильный соперник, а когда проигрывает, то обычно говорит "ну, фаворит ничем не удивил, просто сами себе привезли ненужные голы".
Халявщики Спартак, а несильнее
