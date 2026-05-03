«Спартак» — лучшая команда РПЛ в последних турах, но мы перетерпели». Защитник «Крыльев» Печенин про 2:1
Печенин: «Спартак» — лучшая команда РПЛ в последних турах.
Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин после победы над «Спартаком» (2:1) в Мир РПЛ назвал красно-белых лучшей командой лиги.
«Спартак» — лучшая команда в лиге в последних турах. Они хорошо контролировали мяч, взаимодействовали, нам было тяжеловато.
Особенно в первом тайме они много времени держали мяч, у нас не получалось взять его под контроль. Но мы перетерпели, нашли свои моменты и реализовали их», — сказал Печенин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
"Инсайды" вечно нетрезвого Карпа, на которые плюются сами же болельщики КБ, когда эти "инсайды" касаются их клуба, не предлагать)
Вы же первый скинете факты, правда?))
У Крыльев 3 очка. У Спартака 0.
Крыльям было нужнее
У преподавателя моей мамы было глубокое изречение, что экзамен - это лотерея, но в нее выигрывает обычно тот, кто лучше подготовился
Крылья молодцы, выгрызали и выгрызли)
Даже как всегда предвзятый Карасев не мог помешать забивать команде, на две головы слабее
Там 3(!!!) более очевидных варианта было, Рассказов (совсем один, уже в штрафной, отдай и он бы замыкал спокойно), и Бабкин справа забегал, и Столбов открывался так, что катни мимо Зобнина, и у Столбова чисто выход один в один.
Если бы не счастливый случай, это был бы запоротый голевой момент и полностью похеренные усилия партнёров, которые на рывке летели через всё поле для подключения.
За победный гол спасибо, конечно, но лучше всё же в следующих таких моментах смотреть по сторонам и делиться с партнёрами, ибо попа Зобнина не будет встречаться с ударами Кирилла в каждом матче