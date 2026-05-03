«Спартак» — лучшая команда РПЛ в последних турах, но мы перетерпели». Защитник «Крыльев» Печенин про 2:1

Печенин: «Спартак» — лучшая команда РПЛ в последних турах.

Защитник «Крыльев Советов » Кирилл Печенин после победы над «Спартаком » (2:1) в Мир РПЛ назвал красно-белых лучшей командой лиги.

«Спартак» — лучшая команда в лиге в последних турах. Они хорошо контролировали мяч, взаимодействовали, нам было тяжеловато.

Особенно в первом тайме они много времени держали мяч, у нас не получалось взять его под контроль. Но мы перетерпели, нашли свои моменты и реализовали их», — сказал Печенин.