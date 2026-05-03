«Манчестер Юнайтед» одолел «Ливерпуль» – 3:2! Майну забил победный мяч, Гакпо и Собослаи отличились после ошибок Ламменса и Диалло

«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Ливерпуля» – 3:2.

Матч проходил на стадионе «Олд Траффорд».

Матеус Кунья открыл счет на 6-й минуте. Беньямин Шешко забил на 14-й. Доминик Собослаи на 47-й отыграл один мяч после ошибки Амада Диалло. На 56-й Коди Гакро сравнял счет с передачи Собослаи после ошибки вратаря «Юнайтед» Сенне Ламменса. Кобби Майну вновь вывел «Юнайтед» вперед на 78-й.

