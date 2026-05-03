  • «Манчестер Юнайтед» одолел «Ливерпуль» – 3:2! Майну забил победный мяч, Гакпо и Собослаи отличились после ошибок Ламменса и Диалло
285

«Манчестер Юнайтед» победил «Ливерпуль» (3:2) в 35-м туре АПЛ.

Матч проходил на стадионе «Олд Траффорд».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Матеус Кунья открыл счет на 6-й минуте. Беньямин Шешко забил на 14-й. Доминик Собослаи на 47-й отыграл один мяч после ошибки Амада Диалло. На 56-й Коди Гакро сравнял счет с передачи Собослаи после ошибки вратаря «Юнайтед» Сенне Ламменса. Кобби Майну вновь вывел «Юнайтед» вперед на 78-й.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 35 тур
3 мая 14:30, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
3 - 2
2.56xG1.03
Ливерпуль
Бруну Фернандеш   Йоро
90’
+6’
87’
Конате   Кьеза
Матеус Кунья   Зиркзе
87’
85’
Гакпо
Бруну Фернандеш
81’
  Майну
77’
Мбемо   Доргу
75’
75’
Фримпонг   Нгумоа
75’
Джонс
59’
Робертсон   Керкез
56’
  Гакпо
Шоу
49’
47’
  Собослаи
Шешко   Диалло
46’
2тайм
Перерыв
  Шешко
14’
  Матеус Кунья
6’
Манчестер Юнайтед
Ламменс, Шоу, Хевен, Магуайр, Диогу Далот, Майну, Каземиро, Матеус Кунья, Бруну Фернандеш, Мбемо, Шешко
Запасные: Угарте, Байындыр, Мазрауи, Маласиа, Маунт
Ливерпуль:
Вудмен, Робертсон, ван Дейк, Конате, Джонс, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Фримпонг, Виртц, Собослаи
Запасные: Ньони, Моррисон, Райт, Гомес, Печи, Ндиайе
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Сегодня Каррик заработает себе контракт в МЮ на следующий сезон и заодно контракт для Алонсо в Ливерпуле
Да и нормально, вечером по пивку бахнут вместе, и посмеются над владельцами клубов, предвкушая жирные контракты.
Игроки обеих команд, именно с таким настроем и вышли .
удар жопа гол, весь сезон Ливерпуля в миниатюре)
Уже буднично воспринимается
Классический удар Далота с фланга. Узнаю его стиль. Хорошо хоть МЮ уже вёл в счёте.
помнится, он таким ударом лысого приговорил в матче с вх
Как и Аморима
Поражает, как Фернандеш отдал столько голевых за сезон с такими напами как Шешко. При втором голе Бруно как на блюдечке выдал пас, но Беньямин сподобился только на тычок в сторону вратаря. Ну хоть забил в своем стиле - стиле бревна с отскоком
Там много голевых в голову Каземиро
Аналитика по одному эпизоду. Посмотри какие он голы забивал в этом сезоне, потом воздухань
Комфортные 2:0 за 10 минут испортили двумя привозами
Ну если первый обрез в центре поля, то второй это Привоз Привозович, клоунада форменная
Как меня раздражает Далот! Просто не уровень команды. Как можно претендовать на что-то с таким правым защитником?
Ну с таким Ливерпулем пока даже этого хватает
Ну, например, во всех 14 матчах этого сезона, где Далот выходил в основе, мы не проиграли)
Упоротость в разыгрывание мяча уже бесит, даже Луис Энрике, понимая что Сафонов плохо играет ногами, сказал ему пулять в аут против Баварии...здесь же че творят-то...
Ну вы хоть немного подумайте, разгром от главного соперника под конец сезона - и Слота пинают с острова подальше, оно нам надо? Оно никому в лиге не надо, вот и дали 2 раза побаловаться, вся лига ждёт очков от Арне в следующем сезоне
Видимо с центра поля они по этой же причине разыгрывали сразу в аут? Логика железная
У МЮ что ни замена, то человек-мем выходит
Щас на 90+ ещё Маласия выйдет делать грязь
Пожалели скаузеров сегодня
Манчестер красавцы, спасибо Кэррику, что вновь можно матчи смотреть, но качественных игроков дьяволам не хватает.
Нужны качественные крайки обороны.
Шоу пойдет, плюс ветеран команды и англичанин. Потерял в скорости, но в целом надежен. А далота на скамейку
И снова:
Далот ахахах
