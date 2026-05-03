Альваро Арбелоа: «Во многих матчах «Реал» не должен был терять очки. Лучшие игры проводим против соперников нашего уровня»

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа признался, что во многих матчах сезона «Мадрид» не должен был терять очки.

«Думаю, давать оценку должны вы [журналисты] сами. Как я всегда говорю, я здесь, чтобы говорить о времени, проведенном на этом посту. Да, мы не смогли выиграть много матчей, особенно против соперников, с которыми не должны были терять очки, и именно из-за таких игр обидно больше всего.

Лучшие матчи мы проводим против соперников нашего уровня, сильных команд. Есть матчи, где «Реал» не может позволить себе терять очки, если мы хотим бороться за Ла Лигу.

Понятно, что также есть ситуации, которые нам трудно контролировать, и они происходят слишком часто, как это было на прошлой неделе против «Бетиса» (1:1) или в игре с «Жироной» (1:1), да и во многих других матчах. Но тот факт, что нам приходится справляться с подобными ситуациями, не отменяет того, что нам есть в чем прибавлять», – сказал Арбелоа.