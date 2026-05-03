  • Альваро Арбелоа: «Во многих матчах «Реал» не должен был терять очки. Лучшие игры проводим против соперников нашего уровня»
41

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа признался, что во многих матчах сезона «Мадрид» не должен был терять очки.

«Думаю, давать оценку должны вы [журналисты] сами. Как я всегда говорю, я здесь, чтобы говорить о времени, проведенном на этом посту. Да, мы не смогли выиграть много матчей, особенно против соперников, с которыми не должны были терять очки, и именно из-за таких игр обидно больше всего.

Лучшие матчи мы проводим против соперников нашего уровня, сильных команд. Есть матчи, где «Реал» не может позволить себе терять очки, если мы хотим бороться за Ла Лигу. 

Понятно, что также есть ситуации, которые нам трудно контролировать, и они происходят слишком часто, как это было на прошлой неделе против «Бетиса» (1:1) или в игре с «Жироной» (1:1), да и во многих других матчах. Но тот факт, что нам приходится справляться с подобными ситуациями, не отменяет того, что нам есть в чем прибавлять», – сказал Арбелоа.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Реала»
Лучшие матчи мы проводим против соперников нашего уровня, сильных команд...
Да,проблема только в том,что соперников их уровня в Ла Лиге раз,два и обчелся...
Ответ Сергей Круг
В основном все в лучшей лиге мира - ФНЛ.👀
Лучше как Хаби Алонсо проиграть таким грандам как :ПСЖ,Ливерпуль, Атлетико.Чем как Арбелоа :Хетафе, Майорка. Потому что чемпионат выигрывает побеждая аутсайдеров, а не две условные победы над Барселоной.
Ответ Axmat Cecenov
Комментарий скрыт
Ответ fenix2007
Комментарий скрыт
4 ноября был матч с Ливером вообще-то. У тебя память как у золотой рыбки.
Это потому что сильные команды оставляют много пространства у своих ворот, благодаря чему наши бегунки могут убегать. А команды Примеры в основном наглухо закрываются у своих ворот и чтобы пробить таких нужны: а) полузащитники с сильным первым или последним пасом; б) грамотное командное взаимодействие и движение. Ни того ни другого у Мадрида нет. Команда легкоатлетов
Бла бла бла
Вот чего он наплел? Выдал винигрет !
Вспоминаю, как в свое время фанаты Реала смеясь над интервью Хави, в бытсность его тренерства в Барсе. Сейчас, после стендапов Арбелоа, чего-то тихо сидят)
Ответ NartApsua
Мне нравится Арбелоа. Как раз Хаби Алонсо у Реала стал аналогом Хави. Чуть не уничтожил клуб. Арбелоа вообще не испугался и взял команду в кризисной ситуации. Респект ему.
Ответ Dexter Morgan
Мало аналогий. Хави не подстраивался под настроение звезд, не заискивал с ними, а продавливал (по крайней мере пытался) своим авторитетом.
Когда в команде есть игроки, которые ставят себя выше клуба , ничего хорошего не выйдет. Яркий пример реал.
Физрук теперь видимо всю жизнь будет припоминать случайную победу над Сити и оправдывать свои позорные результаты. Только факт в том, что у него один из худших процентов побед. Любого другого тренера после таких позорных результатов убирали, но только не этого персонажа, так как эта подлиза всячески защищает переса и ублажает его любимую истеричку. Был бы он настоящим «мадридистом», коим его выставляли всякие купленные СМИ, то он уже давно ушел бы сам. Но это же арбелоа, он не знает о таких вещах, как честь, достоинство
Ответ ShamilK
Случайно можно выиграть два матча против гранда? Окей
Вот интересно, он сам не устал от своего словоблудия?
Какой ваш уровень? Призовое место в своей Лиге и 1/4 ЛЧ? Ну, тогда возможно
