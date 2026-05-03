Семак будет болеть за ЦСКА в матче против «Спартака»: «Ну а за кого же еще?»
Семак будет болеть за ЦСКА в матче против «Спартака».
Тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что будет болеть за ЦСКА в матче между армейцами и «Спартаком» в финале Фонбет Кубка России в Пути регионов.
Игра пройдет 6 мая на «Лукойл Арене».
– Скоро матч «Спартак» – ЦСКА. Вы играли за ЦСКА, будете болеть за ЦСКА?
– Ну а за кого же еще? – передает слова Семака корреспондент Спортса” Илья Ковалев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
90 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Нужен специалист, а не болельщик.
Желаю коням забрать Кубок России!