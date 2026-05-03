Семак будет болеть за ЦСКА в матче против «Спартака»: «Ну а за кого же еще?»

Тренер «Зенита » Сергей Семак признался, что будет болеть за ЦСКА в матче между армейцами и «Спартаком » в финале Фонбет Кубка России в Пути регионов.

Игра пройдет 6 мая на «Лукойл Арене».

– Скоро матч «Спартак» – ЦСКА. Вы играли за ЦСКА, будете болеть за ЦСКА?

– Ну а за кого же еще? – передает слова Семака корреспондент Спортса” Илья Ковалев.