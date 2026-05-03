Гол Табаковича на 88-й принес «Боруссии» Менхенгладбах победу над «Боруссией» Дортмунд – 1:0

«Боруссия» Дортмунд уступила «Боруссии» Менхенгладбах – 0:1.

«Боруссия» Дортмунд уступила в гостях «Боруссии» Менхенгладбах (0:1) в 32-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на стадионе «Боруссия-Парк».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Харис Табакович забил на 88-й минуте, его гол стал победным.

Бундеслига Германия. 32 тур
3 мая 15:40, Боруссия-Парк
Боруссия М
Завершен
1 - 0
2.68xG0.43
Боруссия Д
Матч окончен
Райтц   Хак
90’
+1’
Табакович   Матино
90’
+1’
Табакович
90’
+1’
  Табакович
88’
Эльведи
87’
84’
Брандт   Чуквуэмека
84’
Рюэрсон   Ян Коуто
76’
Гирасси   Фабиу Силва
76’
Беллингем   Озджан
Кьяродиа   Дикс
70’
Штегер   Рейна
70’
Мохья   Болин
65’
61’
Байер   Свенссон
56’
Н. Шлоттербек
Штегер
54’
2тайм
Перерыв
Боруссия М
Николас, Скалли, Онора, Кьяродиа, Эльведи, Зандер, Мохья, Штегер, Энгельхардт, Райтц, Табакович
Запасные: Ольшовски, Такаи, Нойхаус, Кьяродиа, Мохья, Штегер, Табакович, Райтц, Ульрих
1тайм
Боруссия Д:
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Реджани, Инасио, Брандт, Беллингем, Забитцер, Байер, Рюэрсон, Гирасси
Запасные: Брандт, Беллингем, Рюэрсон, Гирасси, Майер, Байер, Мане, Альберт
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
4 комментария
Пчелам победы!
За Боруссию,надо брать свои очки.🤡
Победила Боруссия
