«Будем колдовать». Гусев о выборе вратаря «Динамо» на матч с «Краснодаром»

Тренер «Динамо » Ролан Гусев рассказал о выборе вратаря на ответный матч FONBET Кубка России против «Краснодара » в финале Пути РПЛ.

Игра пройдет в Краснодаре 7 мая. Первый матч завершился вничью 0:0.

«У меня есть в голове модель, схема, по которой будем играть с «Краснодаром». Надо будет ее дорабатывать, смотреть. Главное — принять правильное решение по игрокам, по позициям.

Расулов провел хороший матч [с «Локо» – 1:1] и ранее неплохо играл. Лунев приступил к работе в общей группе. Будем сидеть и колдовать с тренером вратарей, кого лучше поставить играть с «Краснодаром», — сказал Гусев.