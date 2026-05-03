В Мир РПЛ прошли матчи 28-го тура.
В 28-м туре Мир РПЛ в пятницу «Спартак» на выезде уступил «Крыльям Советов» (1:2), «Локомотив» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).
В субботу ЦСКА проиграл «Зениту» (1:3).
В воскресенье «Краснодар» был сильнее «Акрона» (1:0).
Чемпионат России
28-й тур
Сочи
Дегтев, Литвинов, Алвес, Волков, Магаль, Кравцов, Мухин, Заика, Игнатов, Ежов, Ильин
Запасные: Федоров, Кравцов, Ильин, Дюпин, Сантос, Игнатов, Ежов, Силев, Аттийят-алла, Барт, Камано, Мухин
Оренбург:
Овсянников, Хотулев, Паласиос, Иващенко, Кантеро, Болотов, Кейрос, Муфи, Гюрлюк, Томпсон, Гузина
Запасные: Томпсон, Рудаков, Болотов, Гузина, Ведерников, Савельев, Иващенко, Касимов, Ценов, Аванесян, Гюрлюк, Поройков
Акрон
Гудиев, Р. Фернандес, Пестряков, Бокоев, Неделчару, Эшковал, Беншимол, Марадишвили, Хосонов, Джаковац, Дзюба
Запасные: Марадишвили, Джаковац, Дзюба, Постриган, Неделчару, Васютин, Попенков, Аревало, Джурасович, Дмитриев, Базилевский
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Дж. Гонсалес, Ленини, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Кривцов, Сперцян, Дуглас, Батчи, Хмарин, Корякин, Карпенко, Буркин
Ахмат
Шелия, Богосавац, Цаке, Ндонг, Сидоров, Исмаэл, Пряхин, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Магомедов, Заре, Царукян, Касинтура, Абдулкадыров, Уциев, Давлитгереев, Гадио, Мелкадзе, Кенжебек, Самородов, Хлусевич
Пари НН:
Медведев, Коледин, Кирш, Каккоев, Калинский, Карич, Вешнер Тичич, Шнапцев, Лесовой, Бальбоа, Сефас
Запасные: Кошкин, Смелов, Майга, Коледин, Лукьянов, Крашевский, Александров, Сидоренко, Лесовой, Грулев
Жедсон Фернандеш Дмитриев
Крылья Советов
Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Фернандо, Витюгов, Бабкин, Олейников, Баняц, Рассказов, Рахманович
Запасные: Олейников, Игнатенко, Баняц, Рахманович, Лепский, Ахметов, Кокарев, Сутормин, Марин, Божин, Фролов, Дани Фернандес
Спартак:
Максименко, Джику, Ву, Зобнин, Денисов, Умяров, Литвинов, Жедсон Фернандеш, Барко, Солари, Угальде
Запасные: Саусь, Помазун, Самошников, Массалыга, Ву, Угальде, Маркиньос, Довбня, Рябчук, Зорин, Жедсон Фернандеш
Локомотив
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Пиняев, Батраков, Руденко, Воробьев
Запасные: Монтес, Руденко, Погостнов, Лантратов, Сарвели, Пруцев, Пиняев, Воробьев, Веселов, Чевардин, Годяев, Тимофеев
Динамо:
Расулов, Майсторович, Осипенко, Маричаль, Касерес, Фомин, Чавес, Артур, Бителло, Гладышев, Тюкавин
Запасные: Майсторович, Чавес, Зайдензаль, Лещук, Маринкин, Ан. Миранчук, Окишор, Касерес, Артур, Бителло, Александров, Бабаев
Динамо Махачкала
Волк, Джапо, Аларкон, Алибеков, Аззи, Мубарик, Мрезиг, Сундуков, Хоссейннежад, Глушков, Мастури
Запасные: Шихалиев, Зинович, Сердеров, Хоссейннежад, Карабашев, Магомедов, Мешид, Джапо, Сундуков, Сандрачук, Джабраилов, Мубарик
Ростов:
Ятимов, Вахания, Сако, Чистяков, Мелехин, Щетинин, Миронов, Роналдо, Мохеби, Сулейманов, Комаров
Запасные: Комаров, Одоевский, Семенчук, Шанталий, Вахания, Щетинин, Мокроусов, Байрамян, Жбанов, Мохеби, Шамонин, Аджаса
Балтика
Любаков, Чивич, Бевеев, Гассама, Андраде, Варатынов, Ковалев, И. Петров, Мендель, М. Петров, Оффор
Запасные: Мурид, Ковач, Манелов, Ласерда, Гассама, Ковалев, И. Петров, Цицилин, Рядно, Мендель, М. Петров, Кукушкин
Рубин:
Ставер, Мальдонадо, Тесленко, Лобов, Нижегородов, Сааведра, Ходжа, Арройо, Рожков, Грипши, Даку
Запасные: Моторин, Рожков, Кеняйкин, Грипши, Даку, Юкич, Апшацев, Лобов, Ходжа, Нигматуллин, Кабутов, Иванов
ЦСКА
Тороп, Круговой, Данилов, Жоао Виктор, Гайич, Баринов, Попович, Кисляк, Обляков, Гонду, Мусаев
Запасные: Бадмаев, Фиров, Гонду, Баровский, Бандикян, Попович, Обляков, Кисляк, Мусаев, Бесаев
Зенит:
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Дркушич, Вендел, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев
Запасные: Соболев, Москвичев, Алип, Адамов, Караваев, Мантуан, Педро, Глушенков, Кержаков, Дуран, Мостовой, Джон
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Краснодар: Пенальти с Спартаком и Динамо, удаление с Зенитом и Динамо.
Судят лидеров одинаково, но есть нюанс.