  • Чемпионат России. «Краснодар» одолел «Акрон» на выезде, «Ахмат» обыграл «Пари НН», «Сочи» победил «Оренбург»
В Мир РПЛ прошли матчи 28-го тура.

В 28-м туре Мир РПЛ в пятницу «Спартак» на выезде уступил «Крыльям Советов» (1:2), «Локомотив» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1).

В субботу ЦСКА проиграл «Зениту» (1:3).

В воскресенье «Краснодар» был сильнее «Акрона» (1:0).

Чемпионат России

28-й тур

Премьер-лига Россия (РПЛ). 28 тур
3 мая 11:30, Олимпийский стадион Фишт
Сочи
Завершен
3 - 1
1.48xG1.29
Оренбург
Матч окончен
Дегтев
90’
+5’
Кравцов   Коваленко
90’
+2’
Мухин   Корнеев
90’
+2’
Ильин   Мелешин
90’
+2’
82’
Томпсон   Эль Махрауи
Игнатов   Васильев
78’
72’
Болотов   Квеквескири
69’
  Жезус
  Кравцов
67’
64’
Гузина   Жезус
Заика
59’
46’
Иващенко   Голыбин
46’
Гюрлюк   Пуэбла
2тайм
Перерыв
Волков
39’
  Кравцов
33’
Ежов   Зиньковский
32’
  Кравцов
7’
Сочи
Дегтев, Литвинов, Алвес, Волков, Магаль, Кравцов, Мухин, Заика, Игнатов, Ежов, Ильин
Запасные: Федоров, Кравцов, Ильин, Дюпин, Сантос, Игнатов, Ежов, Силев, Аттийят-алла, Барт, Камано, Мухин
1тайм
Оренбург:
Овсянников, Хотулев, Паласиос, Иващенко, Кантеро, Болотов, Кейрос, Муфи, Гюрлюк, Томпсон, Гузина
Запасные: Томпсон, Рудаков, Болотов, Гузина, Ведерников, Савельев, Иващенко, Касимов, Ценов, Аванесян, Гюрлюк, Поройков
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 28 тур
3 мая 14:00, Самара Арена
Акрон
Завершен
0 - 1
0.57xG1.14
Краснодар
Матч окончен
90’
+5’
Сперцян   Пальцев
Эшковал
82’
Неделчару   Морозов
78’
Джаковац   Роча
78’
72’
  Кордоба
71’
Батчи   Боселли
71’
Кривцов   Кобнан Дэвид
69’
Дж. Гонсалес
Марадишвили   Кузьмин
65’
Джаковац
63’
Дзюба   Лончар
57’
2тайм
Перерыв
Акрон
Гудиев, Р. Фернандес, Пестряков, Бокоев, Неделчару, Эшковал, Беншимол, Марадишвили, Хосонов, Джаковац, Дзюба
Запасные: Марадишвили, Джаковац, Дзюба, Постриган, Неделчару, Васютин, Попенков, Аревало, Джурасович, Дмитриев, Базилевский
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Дж. Гонсалес, Ленини, Черников, Кривцов, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Кривцов, Сперцян, Дуглас, Батчи, Хмарин, Корякин, Карпенко, Буркин
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 28 тур
3 мая 16:30, Ахмат-Арена
Ахмат
Завершен
2 - 0
1.49xG0.43
Пари НН
Матч окончен
88’
Гаранин
Касинтура   Келиану
85’
85’
Сидоренко   Урванцев
Исмаэл
78’
Самородов   Мансилья
75’
Мелкадзе   Конате
75’
64’
Коледин   Ивлев
  Касинтура
60’
  Садулаев
55’
46’
Лесовой   Сидоренко
2тайм
Перерыв
Садулаев
44’
Мелкадзе
34’
Ахмат
Шелия, Богосавац, Цаке, Ндонг, Сидоров, Исмаэл, Пряхин, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Магомедов, Заре, Царукян, Касинтура, Абдулкадыров, Уциев, Давлитгереев, Гадио, Мелкадзе, Кенжебек, Самородов, Хлусевич
1тайм
Пари НН:
Медведев, Коледин, Кирш, Каккоев, Калинский, Карич, Вешнер Тичич, Шнапцев, Лесовой, Бальбоа, Сефас
Запасные: Кошкин, Смелов, Майга, Коледин, Лукьянов, Крашевский, Александров, Сидоренко, Лесовой, Грулев
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 28 тур
1 мая 14:00, Самара Арена
Крылья Советов
Завершен
2 - 1
1xG1.57
Спартак
Матч окончен
86’
Солари
83’
Ву   Мартинс Перейра
83’
Угальде   Гарсия
  Печенин
77’
Ахметов   Ороз
75’
Божин   Гальдамес
75’
Рахманович   Шуманский
72’
Олейников   Столбов
71’
70’
Литвинов
Витюгов
66’
64’
  Угальде
Баняц   Ахметов
58’
57’
Жедсон Фернандеш   Дмитриев
2тайм
Перерыв
  Фернандо
13’
Крылья Советов
Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Фернандо, Витюгов, Бабкин, Олейников, Баняц, Рассказов, Рахманович
Запасные: Олейников, Игнатенко, Баняц, Рахманович, Лепский, Ахметов, Кокарев, Сутормин, Марин, Божин, Фролов, Дани Фернандес
1тайм
Спартак:
Максименко, Джику, Ву, Зобнин, Денисов, Умяров, Литвинов, Жедсон Фернандеш, Барко, Солари, Угальде
Запасные: Саусь, Помазун, Самошников, Массалыга, Ву, Угальде, Маркиньос, Довбня, Рябчук, Зорин, Жедсон Фернандеш
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 28 тур
1 мая 16:30, РЖД Арена
Локомотив
Завершен
1 - 1
1.06xG0.67
Динамо
Матч окончен
Батраков
90’
+4’
90’
+3’
Рикардо
77’
Скопинцев
74’
Касерес   Рикардо
74’
Бителло   Сергеев
Руденко   Салтыков
73’
Пруцев   Вера
73’
Ньямси
70’
63’
Чавес   Глебов
Воробьев   Комличенко
58’
57’
Майсторович   Скопинцев
  Карпукас
53’
46’
Артур   Нгамале
Пиняев   Бакаев
46’
2тайм
Перерыв
24’
  Маричаль
Монтес   Ньямси
22’
Локомотив
Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Пиняев, Батраков, Руденко, Воробьев
Запасные: Монтес, Руденко, Погостнов, Лантратов, Сарвели, Пруцев, Пиняев, Воробьев, Веселов, Чевардин, Годяев, Тимофеев
1тайм
Динамо:
Расулов, Майсторович, Осипенко, Маричаль, Касерес, Фомин, Чавес, Артур, Бителло, Гладышев, Тюкавин
Запасные: Майсторович, Чавес, Зайдензаль, Лещук, Маринкин, Ан. Миранчук, Окишор, Касерес, Артур, Бителло, Александров, Бабаев
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 28 тур
2 мая 11:00, Анжи-Арена
Динамо Махачкала
Завершен
1 - 2
1.09xG0.18
Ростов
Матч окончен
90’
+6’
Прохин
90’
+5’
Ятимов
90’
+2’
Сулейманов
Мубарик   Кагермазов
90’
Сундуков   Ашуров
90’
81’
Вахания   Лангович
81’
Мохеби   Игнатов
76’
  Роналдо
74’
Мелехин
70’
Щетинин   Прохин
63’
Комаров   Голенков
  Агаларов
60’
Хоссейннежад   Магомедов
46’
Джапо   Агаларов
46’
2тайм
Перерыв
28’
  Джапо
Мастури
22’
Динамо Махачкала
Волк, Джапо, Аларкон, Алибеков, Аззи, Мубарик, Мрезиг, Сундуков, Хоссейннежад, Глушков, Мастури
Запасные: Шихалиев, Зинович, Сердеров, Хоссейннежад, Карабашев, Магомедов, Мешид, Джапо, Сундуков, Сандрачук, Джабраилов, Мубарик
1тайм
Ростов:
Ятимов, Вахания, Сако, Чистяков, Мелехин, Щетинин, Миронов, Роналдо, Мохеби, Сулейманов, Комаров
Запасные: Комаров, Одоевский, Семенчук, Шанталий, Вахания, Щетинин, Мокроусов, Байрамян, Жбанов, Мохеби, Шамонин, Аджаса
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 28 тур
2 мая 13:30, Ростех Арена
Балтика
Завершен
0 - 1
0.44xG0.36
Рубин
Матч окончен
90’
+4’
Сааведра
Титков
90’
+3’
89’
Ходжа   Кузнецов
89’
Лобов   Грицаенко
Гассама   Андерсон
85’
79’
Рожков   Кузяев
79’
Даку   Сиве
Чивич
76’
63’
Грипши   Безруков
Ковалев   Поспелов
62’
И. Петров   Йенне
62’
Ковалев
59’
47’
Рожков
М. Петров   Беликов
46’
Мендель   Титков
46’
2тайм
Перерыв
29’
  Даку
Балтика
Любаков, Чивич, Бевеев, Гассама, Андраде, Варатынов, Ковалев, И. Петров, Мендель, М. Петров, Оффор
Запасные: Мурид, Ковач, Манелов, Ласерда, Гассама, Ковалев, И. Петров, Цицилин, Рядно, Мендель, М. Петров, Кукушкин
1тайм
Рубин:
Ставер, Мальдонадо, Тесленко, Лобов, Нижегородов, Сааведра, Ходжа, Арройо, Рожков, Грипши, Даку
Запасные: Моторин, Рожков, Кеняйкин, Грипши, Даку, Юкич, Апшацев, Лобов, Ходжа, Нигматуллин, Кабутов, Иванов
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 28 тур
2 мая 16:00, ВЭБ Арена
ЦСКА
Завершен
1 - 3
1.17xG2.12
Зенит
Матч окончен
90’
+3’
Соболев   Ерохин
88’
Педро   Вега
82’
Глушенков   Кондаков
Кисляк   Воронов
82’
Мусаев   Козлов
82’
Обляков   Алвес
82’
Баринов
76’
67’
Глушенков
Гонду   Кармо
66’
60’
  Луис Энрике
Гайич
59’
Попович   Матеус Рейс
57’
51’
  Соболев
Попович
46’
2тайм
Перерыв
30’
  Дивеев
19’
Нино
  Обляков
4’
ЦСКА
Тороп, Круговой, Данилов, Жоао Виктор, Гайич, Баринов, Попович, Кисляк, Обляков, Гонду, Мусаев
Запасные: Бадмаев, Фиров, Гонду, Баровский, Бандикян, Попович, Обляков, Кисляк, Мусаев, Бесаев
1тайм
Зенит:
Адамов, Дуглас Сантос, Нино, Дивеев, Дркушич, Вендел, Барриос, Педро, Глушенков, Луис Энрике, Соболев
Запасные: Соболев, Москвичев, Алип, Адамов, Караваев, Мантуан, Педро, Глушенков, Кержаков, Дуран, Мостовой, Джон
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Всех с Первомаем! И хорошего футбола. Тур обещает быть интересным.
Ответ Сергей К
Всех с Первомаем! И хорошего футбола. Тур обещает быть интересным.
Вперед, паровозы за бронзой!!!
Ответ Сергей К
Всех с Первомаем! И хорошего футбола. Тур обещает быть интересным.
за лайками пришел
Эх, только вышла статья, что как же хорош Спартак при Карседо, а тут опять подлива
Ответ Evgen_Hazard
Эх, только вышла статья, что как же хорош Спартак при Карседо, а тут опять подлива
Да хотя бы выглядит интеллигентно, а не как те два прыгуна. Я уж не говорю про миланского барыгу.
Ответ Evgen_Hazard
Эх, только вышла статья, что как же хорош Спартак при Карседо, а тут опять подлива
Сегодня новая готовится. Дивеева нахваливают, а Гонду - наоборот.
Верю в силу сайта животворящую! 💪
Бояринцев в студии нахваливает Спартак за отличную игру.
А Крыльям просто повезло.
Божья роса кароч.
бгг
Ответ Господин Уэф
Бояринцев в студии нахваливает Спартак за отличную игру. А Крыльям просто повезло. Божья роса кароч. бгг
Топовый анализ! )
Кордоба всё таки лучший нападающий нашего чемпионата. Даже рядом никто не стоит...
Ответ Сергей К
Кордоба всё таки лучший нападающий нашего чемпионата. Даже рядом никто не стоит...
Лучший игрок нашего чемпионата
Ответ блокад блокадыч
Лучший игрок нашего чемпионата
Вроде бы да, но есть еще Сперцян.
В прошлом туре писали, что только Спартак показывает чемпионский футбол, в этом уже все поливают команду. Кто смотрит футбол давно, тот знают что это обычный переход цикла с 4 на 5 шаг.
Ответ Проблемы Аршавина
В прошлом туре писали, что только Спартак показывает чемпионский футбол, в этом уже все поливают команду. Кто смотрит футбол давно, тот знают что это обычный переход цикла с 4 на 5 шаг.
Может потому что в составе играет днарь Денисов , который руинит все всегда?
Крылья с заслуженной победой над тушинским середняком!
Всех с Весёлым праздником!
Краснодар с победой!!! Молодцы! Несмотря ни на что победили!
Надеюсь ЦСКА не станет раздвигать копыта перед позорищем, остальным хороших игр и без травм.
Ответ sanek_rabona
Надеюсь ЦСКА не станет раздвигать копыта перед позорищем, остальным хороших игр и без травм.
Правильно, лучше это сделаете вы в кубке 😁
Ответ angry horse
Правильно, лучше это сделаете вы в кубке 😁
Комментарий удален модератором
Зенит : Пенальти с Локомотивом, ЦСКА, удаление с Краснодаром.
Краснодар: Пенальти с Спартаком и Динамо, удаление с Зенитом и Динамо.
Судят лидеров одинаково, но есть нюанс.
Ответ Проблемы Аршавина
Зенит : Пенальти с Локомотивом, ЦСКА, удаление с Краснодаром. Краснодар: Пенальти с Спартаком и Динамо, удаление с Зенитом и Динамо. Судят лидеров одинаково, но есть нюанс.
Комментарий скрыт
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Продолжайте
Это что за позор. Абсолютно чистейший гол
Ответ Stas Efimov
Это что за позор. Абсолютно чистейший гол
Это фол, просто привыкли что такое не свистят в сторону Краснодара. Грязная игра
Ответ Stas Efimov
Это что за позор. Абсолютно чистейший гол
Если продолжать судить по правилам,по которым судят Краснодар,да,чистый,а по нормальным правилам это фол
