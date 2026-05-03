Гендиректор «Ростова» надеется, что клуб пройдет лицензирование: «Долг будет списан»
Гендиректор «Ростова» надеется, что клуб пройдет лицензирование.
Гендиректор «Ростова» Игорь Гончаров надеется, что клуб получит лицензию на участие в Мир РПЛ в следующем сезоне.
— «Ростов» должен без проблем проходить лицензирование на следующий сезон?
— Мы все прекрасно понимаем, что решение принимает РФС. Я был недавно в Москве. Все те маленькие недочеты, которые у нас были, мы исправили и отправили все в РФС. Надеюсь, получим лицензию.
— Ситуация с задолженностями решается?
— Вы знаете, что при подаче документов на лицензирование не должно быть задолженностей.
— Вы говорили, что удалось ликвидировать долг в районе 1 миллиарда рублей.
— Да. Центробанк и ФАС России нам подтвердили. Ждем буквально две‑три недели, и процедура будет окончательно завершена официально. Долг будет списан, — сказал Гончаров.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?43960 голосов
Да!
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Списан куда?
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем