Гендиректор «Ростова» надеется, что клуб пройдет лицензирование: «Долг будет списан»

Гендиректор «Ростова» надеется, что клуб пройдет лицензирование.

Гендиректор «Ростова» Игорь Гончаров надеется, что клуб получит лицензию на участие в Мир РПЛ в следующем сезоне.

— «Ростов» должен без проблем проходить лицензирование на следующий сезон?

— Мы все прекрасно понимаем, что решение принимает РФС. Я был недавно в Москве. Все те маленькие недочеты, которые у нас были, мы исправили и отправили все в РФС. Надеюсь, получим лицензию.

— Ситуация с задолженностями решается?

— Вы знаете, что при подаче документов на лицензирование не должно быть задолженностей.

— Вы говорили, что удалось ликвидировать долг в районе 1 миллиарда рублей.

— Да. Центробанк и ФАС России нам подтвердили. Ждем буквально две‑три недели, и процедура будет окончательно завершена официально. Долг будет списан, — сказал Гончаров.