  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гендиректор «Ростова» надеется, что клуб пройдет лицензирование: «Долг будет списан»
1

Гендиректор «Ростова» надеется, что клуб пройдет лицензирование: «Долг будет списан»

Гендиректор «Ростова» надеется, что клуб пройдет лицензирование.

Гендиректор «Ростова» Игорь Гончаров надеется, что клуб получит лицензию на участие в Мир РПЛ в следующем сезоне.

— «Ростов» должен без проблем проходить лицензирование на следующий сезон?

— Мы все прекрасно понимаем, что решение принимает РФС. Я был недавно в Москве. Все те маленькие недочеты, которые у нас были, мы исправили и отправили все в РФС. Надеюсь, получим лицензию.

— Ситуация с задолженностями решается?

— Вы знаете, что при подаче документов на лицензирование не должно быть задолженностей.

— Вы говорили, что удалось ликвидировать долг в районе 1 миллиарда рублей.

— Да. Центробанк и ФАС России нам подтвердили. Ждем буквально две‑три недели, и процедура будет окончательно завершена официально. Долг будет списан, — сказал Гончаров.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?43960 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoденьги
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Списан куда?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Альба про 2:1: «Сработали все замены «Ростова». В Махачкале победить тяжело»
сегодня, 01:28
Рекомендуем
Главные новости
Альваро Арбелоа: «Во многих матчах «Реал» не должен был терять очки. Лучшие игры проводим против соперников нашего уровня»
25 минут назад
Победа «Зенита» над ЦСКА, «Локомотив» продлил серию с «Авангардом», поражение Мирры Андреевой в финале, «Барса» в шаге от чемпионства и другие новости
41 минуту назад
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Сассуоло», «Ювентус» сыграет с «Вероной», «Интер» против «Пармы»
45 минут назад
Большая премьера сериала «Зенит навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
51 минуту назадРеклама
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Акрона», «Ахмат» примет «Пари НН»
сегодня, 05:07
«Сколько клубов вы знаете», квиз-мультиплеер, новые тесты. Залетайте в Игровую Спортса‘’
сегодня, 05:00
Семак будет болеть за ЦСКА в матче против «Спартака»: «Ну а за кого же еще?»
сегодня, 04:14
Какой участник ЧМ-2026 перешел из одного каталонского клуба в другой?
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Будем колдовать». Гусев о выборе вратаря «Динамо» на матч с «Краснодаром»
сегодня, 03:48
Альваро Арбелоа: «Всегда буду защищать игроков «Реала», поскольку знаю: я в их руках»
сегодня, 03:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Верона». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
15 минут назад
«Боруссия» Менхенгладбах – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
55 минут назад
«Спартак» — лучшая команда РПЛ в последних турах, но мы перетерпели». Защитник «Крыльев» Печенин про 2:1
сегодня, 05:46
«Сассуоло» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
сегодня, 05:31
Галактионов о критике «Локо»: «Удерживаемся на лидирующих позициях 28 туров – это дорогого стоит. Все прекрасно видят соотношение «цена-качество»
сегодня, 05:21
«Эспаньол» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
сегодня, 04:57
«Андорра» Пике не согласна с рапортом судьи после 0:1 с «Альбасете»: «Требуем исправления протокола»
сегодня, 04:47
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 04:26
«Ахмат» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 03:59
«Акрон» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 03:35
Рекомендуем