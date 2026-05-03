Дубль Винисиуса принес «Реалу» победу над «Эспаньолом» – 2:0. Красную Эль-Хилали на бразильце отменили после ВАР

«Реал » победил в гостях «Эспаньол » (2:0) в 34-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на «RCDE Стэдиум».

Омар Эль-Хилали получил красную карточку за фол на Винисиусе на 25-й минуте, однако после видеопросмотра удаление было заменено на желтую. Винисиус открыл счет на 55-й минуте, а на 66-й сделал дубль.

Если бы «Мадрид» не выиграет этот матч, «Барселона» стала бы чемпионом уже сегодня.

