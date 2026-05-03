  • Дубль Винисиуса принес «Реалу» победу над «Эспаньолом» – 2:0. Красную Эль-Хилали на бразильце отменили после ВАР
Дубль Винисиуса принес «Реалу» победу над «Эспаньолом» – 2:0. Красную Эль-Хилали на бразильце отменили после ВАР

«Реал» обыграл «Эспаньол» – 2:0.

«Реал» победил в гостях «Эспаньол» (2:0) в 34-м туре Ла Лиги.

Матч проходил на «RCDE Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Омар Эль-Хилали получил красную карточку за фол на Винисиусе на 25-й минуте, однако после видеопросмотра удаление было заменено на желтую. Винисиус открыл счет на 55-й минуте, а на 66-й сделал дубль.

Если бы «Мадрид» не выиграет этот матч, «Барселона» стала бы чемпионом уже сегодня.

Ла Лига Испания. 34 тур
3 мая 19:00, RCDE Стэдиум
Эспаньол
0 - 2
1.09xG1.5
Реал Мадрид
У. Гонсалес
85’
84’
Тчуамени   Камавинга
84’
Винисиус Жуниор   Паласиос
75’
Гонсало Гарсия
Долан   Милья
73’
Фернандес   Кике Гарсия
73’
Терратс   Каррерас
73’
66’
  Винисиус Жуниор
Санчес   Рока
61’
Экспосито   Пикель
61’
55’
  Винисиус Жуниор
53’
Питарч   Мастантуоно
53’
Браим Диас   Гонсало Гарсия
50’
Александер-Арнолд
2тайм
Перерыв
Экспосито
45’
+2’
Эль-Хилали
26’
23’
Винисиус Жуниор
22’
Браим Диас
14’
Менди   Фран Гарсия
Эспаньол
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Экспосито, У. Гонсалес, Долан, Терратс, Санчес, Фернандес
Запасные: Экспосито, Долан, Терратс, Рубио, Ридель, Фернандес, Lluc Castell Solé, Салинас, Санчес, Фортуньо, Гомес, Альманса
Реал Мадрид:
Лунин, Менди, Хейсен, Рюдигер, Александер-Арнолд, Винисиус Жуниор, Тчуамени, Питарч, Вальверде, Браим Диас, Беллингем
Запасные: Давид Хименес, Тчуамени, Асенсио, Альваро Каррерас, Менди, Винисиус Жуниор, Питарч, Местре, Браим Диас, Ф. Гонсалес, Алаба
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
331 комментарий
В этой команде Мбаппе точно лишний.
Ответ Jimkerry
База, уже с сентября это говорю. Но его никто не продаст минимум год
Ответ Jimkerry
Соглы. Вини все же моложе на 2 года и перспективнее. К тому же имеет опыт победы в Ла Лиге и в ЛЧ, в отличие от Мбаппе
Бредни. Винисиуса уже тронуть совсем нельзя, сразу судья за красной тянется.
Ответ Евгений021289
Его до матча, во время матча и после надо бить:)
Почему Винни столько ноет ?
Ответ Хуан Гампер
Потому, что Вы не видите провокаций в его сторону, а только его нытьё.
Не нужно только делать вид, что не было тычков, толчков в спину и прочих сцепок с игроками Эспаньола.
Я не хочу защищать Вини, но и предвзято относиться считаю неправильным занятием.
Ответ G.H.O.S.T.
Так он себе вредит. Судья его уже ненавидит.
Реал Депортиво Эспаньол де Барселона (полное название Эспаньола), сложно играть против четырех команд, тем более если одна из них это вы сами.
Эспаньол давно не побеждает, а очки им нужны как воздух, зона вылета недалеко, так-что легко наверно Реалу не будет...
понадобилось чудо чтобы забить команде которая с Января 2026 не может никого обыграть 😁
Ответ Arthritis
А ведь шли в зоне ЛЧ
Ответ Guillermo
Реал с Каримом были лучшей командой и с ним была еще какая-то магия в ЛЧ, сейчас это просто набор игроков без идеи, Анчелотти как понял в том сезоне с Мбаппе что ничего не получится - сразу ливнул понял что ничего не выйдет) и щас будут тасовать этих тренеров постоянно каждый год а результатов 0 будет
Смешнейшая красная
Единственная интрига - будет ли Реал строить коридор Барселоне или нет. Интересное было бы зрелище... Ну или очередной скандал...
Ответ Подходцев.....
коридор то реал сделает, но игроки реала должны перед матчем с Барселоной на Камп ноу все встать на одно колено!
Ответ Подходцев.....
А в чем скандал?
Ассист Беллингема гениальный
бкссмысленные идиоты выучили, что смотреть матчи соперника - это "комплексы" и в упор не понимают разницу между "смотреть матчи принципиального соперника, не связанные с твоей командой" и "смотреть матч, результатом которого может стать чемпионство твоей команды"

просто звенящая пустота в голове у людей
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
31 минуту назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
34 минуты назад
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
44 минуты назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
46 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
5 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
16 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
19 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
33 минуты назад
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
51 минуту назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
