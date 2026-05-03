  «Андорра» Пике не согласна с рапортом судьи после 0:1 с «Альбасете»: «Требуем исправления протокола»
«Андорра» Пике не согласна с рапортом судьи после 0:1 с «Альбасете»: «Требуем исправления протокола»

«Андорра» выступила с заявлением насчет судейского скандала после поражения от «Альбасете» (0:1) в Сегунде.

Владелец «Андорры» – экс-игрок «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике.

«Андорра» выражает решительное несогласие с содержанием рапорта судьи по матчу с «Альбасете», состоявшемуся 1 мая. По итогам анализа клуб считает, что некоторые аспекты в протоколе не отражают достоверно ход событий и заявлений, сделанных во время бесед между арбитром и представителями клуба.

В связи с данной ситуацией «Андорра» требует исправления протокола и построчного изложения произошедшего. В противном случае клуб оставляет за собой право принять соответствующие юридические меры для защиты своих интересов, а также доброго имени и репутации клуба и его представителей», – говорится в заявлении «Андорры».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Андорры»
