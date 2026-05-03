  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Сассуоло» обыграл «Милан» – 2:0. Лорьянте забил и ассистировал Берарди, Томори удалили на 24-й
22

«Сассуоло» обыграл «Милан» – 2:0. Лорьянте забил и ассистировал Берарди, Томори удалили на 24-й

«Милан» проиграл «Сассуоло».

«Милан» в гостях уступил «Сассуоло» (0:2) в 35-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Читта-дель-Триколоре».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Доменико Берарди открыл счет на 5-й минуте с паса Армана Лорьянте. Фикайо Томори получил желтые карточки на 9-й и 24-й и был удален. Лорьянте забил на 47-й.

Серия А Италия. 35 тур
3 мая 13:00, Читта-дель-Триколоре
Логотип домашней команды
Сассуоло
Завершен
2 - 0
2.24xG0.29
Логотип гостевой команды
Милан
Матч окончен
Фадера
90’
+4’
Вольпато
89’
Лорьянте   Фадера
84’
Нзола   Пинамонти
84’
77’
Лофтус-Чик
71’
Риччи
66’
Яшари   Риччи
Берарди   Вольпато
59’
59’
Фофана   Пулишич
59’
Рафаэл Леау   Хименес
59’
Салемакерс   Лофтус-Чик
Гарсия
57’
  Лорьянте
47’
46’
Нкунку   Атекаме
Матич   Липани
46’
2тайм
Перерыв
Идзес   Кулибали
40’
Матич
38’
24’
Томори
9’
Томори
  Берарди
5’
Сассуоло
Турати, Гарсия, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Торстведт, Матич, Коне, Лорьянте, Нзола, Берарди
Запасные: Яннони, Идзес, Матич, Мурич, Романья, Вранкс, Лорьянте, Нзола, Берарди, Саталино, Дзакки, Дойг, Франхелья, Моро, Фелипе
1тайм
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Эступиньян, Рабьо, Яшари, Фофана, Салемакерс, Рафаэл Леау, Нкунку
Запасные: Яшари, Фофана, Питтарелла, Фюллькруг, Нкунку, Терраччано, де Винтер, Салемакерс, Бартезаги, Рафаэл Леау
Подробнее

Таблица Чемпионата Италии

Статистика Чемпионата Италии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoсерия А Италия
онлайны
logoСассуоло
logoМилан
logoДоменико Берарди
logoФикайо Томори
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Сассуоло победит. Берарди расчехлит как в старые добрые)

Когда-то его покер уволил Аллегри из Милана)
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Сассуоло победит. Берарди расчехлит как в старые добрые) Когда-то его покер уволил Аллегри из Милана)
А если 2 забьет? Получается полупокер
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Сассуоло победит. Берарди расчехлит как в старые добрые) Когда-то его покер уволил Аллегри из Милана)
Вы - пророк !
Сассуоло навсегда !
Каждый раз, когда эти команды играют друг с другом автора гола у Сасуолло можно даже не проверять
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Каждый раз, когда эти команды играют друг с другом автора гола у Сасуолло можно даже не проверять
12 голов и 7 ассистов против Милана
Ответ Green grass
12 голов и 7 ассистов против Милана
Kto voobshe v istorii Serii A stolko zabival protiv Milana?) Na polnom seryoze sprashivayu, skolko u Totti i Del Piero protiv nix?
Зато Ювентусу не проиграли. И таких лузерских матчей в следующем сезоне будет ещё больше, в еврокубки то проползут.. Мистер главное не пропустить, 1 матч в неделю не тянет, а там будет 2 - катастрофа для него..
Аллег в перерыве уберет Леау и будет удерживать 1-0
Ответ Kubinec_
Аллег в перерыве уберет Леау и будет удерживать 1-0
Думаю не удержит)
Когда закончатся эти унижения. Ну караул же.
Ох уж этот Милан и Берарди))
Милан давнишний клиент Сассуоло. Браво сассуольцы!
Томори. Сколько сливов по его вине, сколько пенальти
Тотти 10, Дель Пьеро 9
Милан сезон заканчивает как-будто на морально волевых, еле еле. Хотя и еврокубков не было, усиления были хорошие. Получается плохо Аллегри команду подготовил. Хотя в ЛЧ скорее всего вернутся. Странный сезон у Милана.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
31 минуту назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
34 минуты назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
44 минуты назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
46 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
5 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
16 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
19 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
33 минуты назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
51 минуту назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Рекомендуем