«Сассуоло» обыграл «Милан» – 2:0. Лорьянте забил и ассистировал Берарди, Томори удалили на 24-й

«Милан» проиграл «Сассуоло».

«Милан » в гостях уступил «Сассуоло » (0:2) в 35-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Читта-дель-Триколоре».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Доменико Берарди открыл счет на 5-й минуте с паса Армана Лорьянте. Фикайо Томори получил желтые карточки на 9-й и 24-й и был удален. Лорьянте забил на 47-й.

