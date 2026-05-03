Галактионов о критике «Локо»: «Удерживаемся на лидирующих позициях 28 туров – это дорогого стоит. Все прекрасно видят соотношение «цена-качество»
Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на критику в адрес железнодорожников, чья безвыигрышная серия составляет три матча.
После 28 игр «Локо» занимает в Мир РПЛ 3-е место.
— Принимаете упреки о том, что Галактионов осень проводит отлично, а весна традиционно неудачная?
— Упреки могут быть разные. Есть огромное количество болельщиков, которые ездят на выезды. После поражения в Самаре, больного и очень неприятного для нас, мы ощутили реальную поддержку болельщиков. В аэропорту мы услышали не огульную критику, а поддержку.
Все прекрасно видят соотношение «цена-качество» — как мы действуем, как формируется команда, и то, что на протяжении 27-28 туров мы удерживаемся на лидирующих позициях – это дорогого стоит.
То, что касается различных пабликов — у каждого свое мнение, каждый человек вправе выражать мнение. Вопрос в том, кто это. Есть специалисты-ветераны футбола, к которым можно прислушаться — и надо прислушаться, чтобы делать выводы, — сказал Галактионов.
Усиление? Бакаев, Комличенко и Руденко. Про первого болельщики хотя бы говорили "ну если бесплатно, то норм", про пользу от второго сомневались, но понятна мотивация - высокий форвард, то трансфер третьего активные болельщики откровенно называли "мусорным" и не понимали, зачем подписывать его и отдавать в аренду Ракова (что хорошо начал сезон, но потом вылетел из-за травмы и рецидива). Даже Вера - и тот летом до Локомотива не доехал, только зимой со второй попытки подписали.
Ну и арендованный Пруцев, которого сами же спартаковцы лавочником называли и не видели ему места в составе.
И вот с таким составом Локомотив сейчас в тройке в таблице и на втором месте после Краснодара по забитым голам. По соседству в таблице - команда, которая своему главному нападающему может дать зарплату около 4 млн. евро, и команда, для которой в последние 2-3 года трансферы за 10-15-20 миллионов евро - обыденность.
Так что, на каком бы месте не финишировали, но про соотношение "цена-качество" и спорить не о чем.
Болельщики при этом недовольны, что клуб отстал от 1 и 2 места и недостаточно оторвался от 4-го.
"Ну и защита все три года проходной двор"
И Спартак, и Динамо, и вся нижняя восьмёрка пропустили больше этого "проходного двора", только атака Локомотива забила больше их всех, и больше Зенита, меньше только Краснодара.