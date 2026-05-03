Галактионов о критике «Локо»: «Удерживаемся на лидирующих позициях 28 туров – это дорогого стоит. Все прекрасно видят соотношение «цена-качество»

Галактионов о критике «Локо»: удерживаемся на лидирующих позициях 28 туров.

Тренер «Локомот ива» Михаил Галактионов отреагировал на критику в адрес железнодорожников, чья безвыигрышная серия составляет три матча.

После 28 игр «Локо» занимает в Мир РПЛ 3-е место.

— Принимаете упреки о том, что Галактионов осень проводит отлично, а весна традиционно неудачная?

— Упреки могут быть разные. Есть огромное количество болельщиков, которые ездят на выезды. После поражения в Самаре, больного и очень неприятного для нас, мы ощутили реальную поддержку болельщиков. В аэропорту мы услышали не огульную критику, а поддержку.

Все прекрасно видят соотношение «цена-качество» — как мы действуем, как формируется команда, и то, что на протяжении 27-28 туров мы удерживаемся на лидирующих позициях – это дорогого стоит.

То, что касается различных пабликов — у каждого свое мнение, каждый человек вправе выражать мнение. Вопрос в том, кто это. Есть специалисты-ветераны футбола, к которым можно прислушаться — и надо прислушаться, чтобы делать выводы, — сказал Галактионов.