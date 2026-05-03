  • Галактионов о критике «Локо»: «Удерживаемся на лидирующих позициях 28 туров – это дорогого стоит. Все прекрасно видят соотношение «цена-качество»
Галактионов о критике «Локо»: «Удерживаемся на лидирующих позициях 28 туров – это дорогого стоит. Все прекрасно видят соотношение «цена-качество»

Галактионов о критике «Локо»: удерживаемся на лидирующих позициях 28 туров.

Тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на критику в адрес железнодорожников, чья безвыигрышная серия составляет три матча.

После 28 игр «Локо» занимает в Мир РПЛ 3-е место.

— Принимаете упреки о том, что Галактионов осень проводит отлично, а весна традиционно неудачная?

— Упреки могут быть разные. Есть огромное количество болельщиков, которые ездят на выезды. После поражения в Самаре, больного и очень неприятного для нас, мы ощутили реальную поддержку болельщиков. В аэропорту мы услышали не огульную критику, а поддержку. 

Все прекрасно видят соотношение «цена-качество» — как мы действуем, как формируется команда, и то, что на протяжении 27-28 туров мы удерживаемся на лидирующих позициях – это дорогого стоит. 

То, что касается различных пабликов — у каждого свое мнение, каждый человек вправе выражать мнение. Вопрос в том, кто это. Есть специалисты-ветераны футбола, к которым можно прислушаться — и надо прислушаться, чтобы делать выводы, — сказал Галактионов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Галактик молодец, состав меняется, а они прут падают но опять ползком но прут.
Чухчухают я бы сказал. Рельсы рельсы, шпалы шпалы
Он прав, по бюджету и составу Локо 6, но всю часть чемпионата идут в тройке и даже лидерами были несколько туров
Состав надо смотреть не в вакууме, а в сравнении с конкурентами. Можно подумать, у ЦСКА, Спартака, Динамо и даже Краснодара на замены выходят сплошные топари. Это не так, есть очевидный лидер по составу - Зенит, и дальше сразу у нескольких команд составы примерно сопоставимого качества и глубины. Напомню, что у Локо платежка больше, чем у Краснодара, который второй год подряд борется за чемпионство. Галактионов эксплуатирует миф про то, как "выжимает максимум", отводя внимание от того, что два года подряд проваливает весну
Если по зарплатной ведомости - то зенит и спартак на одном уровне если что.
Воистину, вспомните начало сезона - какие были ожидания от Локомотива? Да никаких.
Усиление? Бакаев, Комличенко и Руденко. Про первого болельщики хотя бы говорили "ну если бесплатно, то норм", про пользу от второго сомневались, но понятна мотивация - высокий форвард, то трансфер третьего активные болельщики откровенно называли "мусорным" и не понимали, зачем подписывать его и отдавать в аренду Ракова (что хорошо начал сезон, но потом вылетел из-за травмы и рецидива). Даже Вера - и тот летом до Локомотива не доехал, только зимой со второй попытки подписали.
Ну и арендованный Пруцев, которого сами же спартаковцы лавочником называли и не видели ему места в составе.
И вот с таким составом Локомотив сейчас в тройке в таблице и на втором месте после Краснодара по забитым голам. По соседству в таблице - команда, которая своему главному нападающему может дать зарплату около 4 млн. евро, и команда, для которой в последние 2-3 года трансферы за 10-15-20 миллионов евро - обыденность.
Так что, на каком бы месте не финишировали, но про соотношение "цена-качество" и спорить не о чем.

Болельщики при этом недовольны, что клуб отстал от 1 и 2 места и недостаточно оторвался от 4-го.
Только почему-то все забывают, что огромная доля заработаных очков это ультраперфоманс Батракова. А претензии к Галактионову не в этом. Он три года не делает выводы из подготовки команды в паузе. Ну и защита все три года проходной двор
Ультраперформанс Дзюбы, потом ультраперформанс Глушенкова, потом ультраперформанс Батракова, ещё был ультраперформанс Воробьёва, потом будет ещё чей-нибудь ультраперформанс...

"Ну и защита все три года проходной двор"

И Спартак, и Динамо, и вся нижняя восьмёрка пропустили больше этого "проходного двора", только атака Локомотива забила больше их всех, и больше Зенита, меньше только Краснодара.
Худшая команда по цена-качество это Спартак. Цена космос, качества нет.
Видимо уже Галактионов не выдерживает постоянную текучку игроков основного состава.
поплыл Галактионов, "народец у него не тот", а был бы тот, то он бы - ухххх!!!
