«Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» – 1:1. Влахович ответил на гол Боуи

«Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» (1:1) в 35-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Альянц Стэдиум».

Кирон Боуи открыл счет на 34-й минуте. Душан Влахович на 62-й забил ответный мяч.

Серия А Италия. 35 тур
3 мая 16:00, Альянц Стэдиум
Ювентус
1 - 1
2.69xG0.2
Верона
Харруи
80’
Бернед   Харруи
Франсишку Консейсау   Жегрова
80’
Келли   Копмейнерс
80’
Камбьязо   Бога
75’
71’
Брадарич   Слотсагер
71’
Суслов   Ловрич
Дэвид   Миретти
69’
63’
Бернед
  Влахович
62’
К. Тюрам   Влахович
46’
34’
  Боуи
Локателли
33’
31’
Фресе
5’
Гальярдини
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Бремер, Калулу, Йылдыз, Франсишку Консейсау, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Дэвид
Запасные: Камбьязо, Дэвид, Костич, Келли, Опенда, Франсишку Консейсау, К. Тюрам, Пинсольо, Хольм, Аджич, Перин, Гатти
Верона:
Монтипо, Фресе, Эдмундссон, Нельссон, Суслов, Брадарич, Бернед, Гальярдини, Акпа-Акпро, Бельгали, Боуи
Запасные: Суслов, Тоньоло, Перилли, Лирола, Сарр, Брадарич, Бернед, Чам, Аджайи, Томич, Вермешан
У Вероны первый удар и сразу гол. Молодец Ди Грегорио!
Ответ Digart
Сколько из за него очков потеряли, уму непостижимо
Ответ Буратино55
Объясните пожалуйста, почему в старте играет Келли. Я как не посмотрю матч юве так он все время ошибается
Выиграть сегодня было бы слишком легко. Юве хочет, чтобы мы, болельщики, нервничали до последнего матча.
Ответ Digart
Будете нервничать как минимум ещё лет 20
Это фэйл канешно. Можем ругать Дэвида, но Миретти это ноль
Ответ #sancho#
Konkretno ne tyanet) Cem on lucshe toqo je Fagioli? Master obrezov
Ответ #sancho#
и всегда им был.. никогда не понимал восхищения им.. абсолютно глупый игрок с парой матчей в сезоне где он более менее не облажался
Влахович Локе: "Разве это удар? Вот удар"
Ответ Digart
Это он Дэвиду сказал, не Локателли:)
Ответ vadgus
Да это я вспомнил тот ужасный штрафной Мануэля, который он исполнил в матче с Сассуоло.
Турка чет никак не вернется в себя прежнего
Как же выбешивает игра без единого форварда… и Ди Грегорио
Ну вот , Григорий вернулся , а то уже подумали что он исправился 🤣
Спаллу надо Бремера вместо Дэвида в нападение ставить. бразил больше всяких лаутаров забивать будет
Юве в этом сезоне: доминирует в игре > делает ошибку в обороне > получает гол
Ответ Digart
Да уж, второго Кальяри не хочется
Ответ Digart
Да, все по схеме. И Ди Грегорио, пропускающий первый же удар в створ, как закон
Ептвоюмат, капитан симулянт, команда без напа, да еще и Гриша который гадает, а не стоит и не закрывает свой угол
