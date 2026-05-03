  • Победа «Зенита» над ЦСКА, «Локомотив» продлил серию с «Авангардом», поражение Мирры Андреевой в финале, «Барса» в шаге от чемпионства и другие новости
19

1. «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве  в 28-м туре Мир РПЛ – 3:1. Энрике, Соболев и Дивеев забили, у Глушенкова два ассиста. Команда Челестини не побеждает пять матчей подряд, а петербуржцы не проигрывают в лиге 8 матчей подряд.

Перед матчем появился инсайд о том, что ЦСКА рассматривает назначение экс-тренера «Севильи» Пимьенты. При этом Челестини не думает об уходе из московского клуба.

«Балтика» проиграла «Рубину» – 0:1. Гол Роналдо на 76-й минуте принес «Ростову» победу над «Динамо» Махачкала – 2:1.

2. «Локомотив» победил «Авангард» (4:0) в 5-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина и продлил серию – 2-3.

3. Мирра Андреева уступила Марте Костюк в финале турнира в Мадриде. Российская теннисистка впервые проиграла финал на уровне WTA 1000, украинка впервые выиграла тысячник.

4. «Арсенал» разгромил «Фулхэм» в 35-м туре АПЛ (3:0) и опережает «Ман Сити» на 6 очков, сыграв на два матча больше. Другие результаты тура можно изучить здесь.

«Ипсвич» вернулся в АПЛ спустя сезон в Чемпионшипе. В плей-офф «Саутгемптон» сыграет с «Мидлсбро», «Миллуолл» – с «Халлом».

5. НБА. 34+12+6 от Эмбиида и 30+11+7 от Макси помогли «Филадельфии» обыграть «Бостон» в 7-м матче серии первого раунда (4-3 после 1-3). 

6. «Барселона» в гостях обыграла «Осасуну» (2:1) в 34-м туре Ла Лиги. Каталонцы выиграют чемпионат Испании уже сегодня, если «Реал» потеряет очки в игре с «Эспаньолом». «Атлетико» в 1000-м матче в тренерской карьере Симеоне обыграл «Валенсию» – 2:0. 

7. Кубок Стэнли. Стартовал второй раунд – «Каролина» обыграла «Филадельфию» (3:0) в первом матче серии. Мичков остался без очков и схватил «минус 3», Свечников наконец-то набрал 1-е очко в текущем плей-офф, Никишин не сыграл, хотя близок к возвращению после сотрясения. 

8. UFC Fight Night 275: Пратес нокаутировал Маддалену, Газиев проиграл Перичичу.

9. Норрис выиграл спринт «Формулы-1» в Майами, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 4-й. Антонелли стал лучшим в квалификации, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й, Расселл – 5-й.

10. «Бавария» вырвала ничью у «Хайденхайма» с последнего места Бундеслиги – 3:3. «Шальке» вернулся в высшую лигу Германии после трех сезонов во втором дивизионе, за клуб играют Джеко и Кариус.

11. Алексей Смертин занял 25-е место на чемпионате России по суточному бегу. Экс-хавбек «Локо» и «Челси» за 24 часа пробежал 208 км, темп – 6:55 мин/км.

12. «Порту» выиграл чемпионат Португалии в 31-й раз. «Бенфика» Моуринью осталась без титула, несмотря на сезон без поражений.

13. Наойя Иноуэ победил Дзюнто Накатани и защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу.

14. Умер Алессандро Дзанарди. Экс-пилоту «Ф-1» и четырехкратному паралимпийскому чемпиону было 59 лет.

15. Карвахаль покинет «Реал» в конце сезона. Клуб не предложит защитнику контракт.

16. «ПСЖ» без Сафонова не смог обыграть «Лорьян» в 32-м туре Лиги 1 – 2:2.

Цитаты дня

Талалаев о критике от фанатов «Балтики»: «Я очень жду всех диванных критиков, придите и скажите все в лицо мне и игрокам. На открытую тренировку пришли только те, кто хвалят. Это плохо»

Артета про «ПСЖ» – «Бавария»: «Вероятно, лучший матч, что я видел. Но нужна свежесть, чтобы показывать такое мастерство. Разница между лигами огромна, мы соревнуемся в разных мирах»

«Большой привет солисту «Ласкового мая» из «Металлурга» Андрею Разину. Не хочет общаться с журналистами – хорошо, пусть дома сидит». Губерниев о тренере

Губернатор Федорищев о лимите в РПЛ: «Всегда поддерживаем спортивное руководство страны и их решения. Им виднее»

Жена Семака о путешествиях с подругами: «Муж мне не папа, чтобы куда-то не пускать. У нас другая форма отношений, поездки согласованы»

Научрук Загитовой: «Алина – занятой человек. Даже когда приходит в институт, идут какие-то звонки, занимается своими делами»

Соболев после гола в матче с ЦСКА: «Нырял. Ныряю. И буду нырять!»

'«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?
Интер Майями проиграл дома аутсайдеру ведя 3-0 в матче.
Леонель Месси забил гол и отдал голевую передачу.

Я так понимаю администрация сайта постить новости только когда Меся побеждает.
Ответ Дядя ТУРА
Если не удается отвлечься от футбола в Италии , так поезжайте в Туапсе , пока есть места и не сезон !
Ответ OldRedWhite
Причем тут я и Туапсе? Я не отдыхаю на российских курортах
Пимьента, ты хоть футбольный? Отвечай!
Обидно конечно что ЦСКА так плохо сыграл
И опять вопрос к Хускоред
Месси гол и голевая в проигранной игре оценка 9.4

Мартин Охеда делает хет-трик и приносит победу команде оценка 9.2

???
Ответ Дядя ТУРА
Мне кажется, что он даже без результативных действий будет получать высокие баллы,
неадекватность в отношении баллов Месси зашкаливает. Мне кажется дай им волю они
и ЗМ ему присудят. Не надоело ему задницу лизать.
Ответ Nico52
Я каждый раз удивляюсь, когда игроки сделавшие намного больше в матче, получают оценку ниже
в этот раз ролик без музыки
А ты к Мажичу обратись! Он и К вас всё время вытаскивают! Кони хоть честно проиграли не прибегая к липовым удалениям!
Эти пару матчей ещё выиграть надо
