14

«Ахмат» победил «Пари НН» – 2:0. Касинтура и Садулаев забили

«Ахмат» обыграл «Пари НН» – 2:0.

«Ахмат» выиграл у «Пари НН» (2:0) в 28-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Ахмат-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лечи Садулаев открыл счет на 55-й минуте. Эгаш Касинтура отличился на 60-й

Премьер-лига Россия (РПЛ). 28 тур
3 мая 16:30, Ахмат-Арена
Логотип домашней команды
Ахмат
Завершен
2 - 0
2.14xG0.55
Логотип гостевой команды
Пари НН
Матч окончен
88’
Гаранин
Касинтура   Келиану
85’
85’
Сидоренко   Урванцев
Исмаэл
78’
Самородов   Мансилья
75’
Мелкадзе   Конате
75’
64’
Коледин   Ивлев
  Касинтура
60’
  Садулаев
55’
46’
Лесовой   Сидоренко
2тайм
Перерыв
Садулаев
44’
Мелкадзе
34’
Ахмат
Шелия, Богосавац, Цаке, Ндонг, Сидоров, Исмаэл, Пряхин, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Абдулкадыров, Гадио, Самородов, Магомедов, Кенжебек, Царукян, Касинтура, Мелкадзе, Хлусевич, Заре, Уциев, Давлитгереев
1тайм
Пари НН:
Медведев, Коледин, Кирш, Каккоев, Шнапцев, Карич, Калинский, Лесовой, Вешнер Тичич, Сефас, Бальбоа
Запасные: Сидоренко, Коледин, Крашевский, Александров, Смелов, Грулев, Майга, Лесовой, Кошкин, Лукьянов
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
logoЛечи Садулаев
logoЭгаш Касинтура
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пари в ФНЛ! Уволили нормального тренера, взяли физрука из медиафутбола😃🤌🏻
Ответ Alex8007
Пари в ФНЛ! Уволили нормального тренера, взяли физрука из медиафутбола😃🤌🏻
То что раньше было ФНЛ теперь называется - "лига PARI". Так что "Пари НН" просто обязан выступать в "Лиге PARI"
Ответ Alex8007
Пари в ФНЛ! Уволили нормального тренера, взяли физрука из медиафутбола😃🤌🏻
Уволили нормального тренера, что опустил в зону вылета ФНЛ. Доколе!
После отставки Шпилевского Нижний сыграл ещё хуже, чем при нем.
Просто арю, Лечи Садулаев забил первый гол в сезоне за два тура до конца🤣🤣🤣
Ответ Роман Грожан
Просто арю, Лечи Садулаев забил первый гол в сезоне за два тура до конца🤣🤣🤣
Ради этого стоило увольнять Нагельсманна??
Ответ Роман Грожан
Просто арю, Лечи Садулаев забил первый гол в сезоне за два тура до конца🤣🤣🤣
Да он за всю карьеру 10 забил)) 26 лет мальчику
Великолепное преображение команды из Нижнего Новгорода!
Молодцы оби команды жаль что одной пришлось потерпеть порожения.
Молодцы Ахмат!
Шапитошник даже на багаже Шпилевского не смог очки взять..
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Симеоне о падении Гризманна в штрафной «Арсенала»: «Мы все понимали, что Пубиль фолил, судья принял правильное решение. Не хочу искать оправдания»
31 минуту назад
Вспоминаем самые яркие моменты «Локомотива» за всю историю существования
34 минуты назадТесты и игры
Глава КДК про техническое поражение «Уфы»: «Угроза БПЛА не опровергает решение. Почему клуб организовал маршрут так, что из-за задержки одного рейса участие в матче стало невозможным?»
44 минуты назад
Джулиано Симеоне о падении в штрафной «Арсенала»: «Из-за Габриэла я потерял равновесие и не смог пробить как следует, все произошло очень быстро. Судья даже не использовал ВАР»
46 минут назад
Симеоне толкнул директора «Арсенала» Берту, который на 95-й жестами призывал судью закончить матч ЛЧ. Андреа 12 лет работал в «Атлетико»
сегодня, 21:54Фото
Лаос о судействе Зиберта: «Недостойно главного турнира в мире»
сегодня, 21:54
Артета о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Горжусь и радуюсь, ждать этого пришлось долго. В игре с «Атлетико» мы продемонстрировали зрелость»
сегодня, 21:44
Гризманн не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу за 17 лет в Испании. Форвард «Атлетико» переходит в «Орландо Сити» летом
сегодня, 21:41
Диего Симеоне: «Атлетико» в ЛЧ прошел намного дальше, чем ожидал, хорошая кампания. Мы заслуживали дополнительного времени с «Арсеналом», было много моментов. Они хорошо бились»
сегодня, 21:39
«Арсенал» выиграл 41 матч за сезон – это повторение рекорда клуба
сегодня, 21:29
Ко всем новостям
Последние новости
Анри о шансах Франции на ЧМ-2026: «У нас 4 финала на 7 последних чемпионатах – я оптимистично настроен. Но надо уважать Аргентину, номер 10 там носит Месси»
5 минут назад
«Баварии» интересен Торнике Кварацхелия. 16-летний брат Хвичи встретится с руководством мюнхенцев (LaGazzetta.ge)
16 минут назад
Игорь Семшов: «Галактионов из этого состава «Локо» выжимает максимум, 3-е место будет большим достижением. Уход Баринова не мог не сказаться»
19 минут назад
39-летний Халк подписал с «Флуминенсе» контракт до конца 2027 года
33 минуты назадФото
Райя с 8.2 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Арсенал» – «Атлетико». У Сака 7.9, худший – Дьокереш с 5.7
51 минуту назад
Артета о выходе в финал ЛЧ: «Невероятный вечер, мы творили историю вместе. Не могу еще сильнее гордиться каждым, кто связан с «Арсеналом»
сегодня, 22:04
«Арсенал» в финале ЛЧ – а каким получился прошлый заход? Погружаемся в 2006-й
сегодня, 21:58ВидеоСпортс"
Сака о выходе «Арсенала» в финал ЛЧ: «Прекрасная история. Надеюсь, что она хорошо закончится в Будапеште. Мы очень рады»
сегодня, 21:50
У «Арсенала» 30 сухих матчей в этом сезоне – такого не было с сезона-1993/94
сегодня, 21:29
Вратарь «Арсенала» Райя провел 9 сухих матчей в сезоне ЛЧ и повторил достижение Канисареса, Наваса и Менди
сегодня, 21:25
Рекомендуем