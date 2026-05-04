  Чемпионат Италии. «Рома» забила 4 гола «Фиорентине», «Лацио» обыграл «Кремонезе» в гостях
Чемпионат Италии. «Рома» забила 4 гола «Фиорентине», «Лацио» обыграл «Кремонезе» в гостях

В Серии А прошли матчи 35-го тура.

1 мая «Пиза» уступила «Лечче» (1:2).

2 мая «Комо» и «Наполи» сыграли вничью (0:0), «Дженоа» и «Аталанта» тоже не забили (0:0).

3 мая «Сассуоло» победил «Милан» (2:0), «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» (1:1), «Интер» выиграл у «Пармы» (2:0) и стал чемпионом.

4 мая тур завершили «Рома» и «Фиорентина» (4:0).

Чемпионат Италии

35-й тур

Серия А Италия. 35 тур
4 мая 16:30, Stadio Giovanni Zini
Кремонезе
Завершен
1 - 2
0.55xG0.99
Лацио
Матч окончен
90’
+2’
  Нослин
88’
Нуну Тавареш
81’
Исаксен   Диа
Барбьери
76’
71’
Тайлор   Деле-Баширу
Флориани   Барбьери
68’
Дзербин   Пайеро
61’
Санабрия   Варди
61’
Грасси   Бондо
61’
60’
Дзакканьи   Педро
53’
  Исаксен
46’
Мальдини   Нослин
46’
Габаррон   Ровелла
2тайм
Перерыв
40’
Провстгор
  Бонаццоли
29’
Баскиротто   Бьянкетти
21’
Кремонезе
Аудеро, Луперто, Баскиротто, Терраччано, Пеццелла, Флориани, Мале, Грасси, Дзербин, Санабрия, Бонаццоли
Запасные: Чеккерини, Джурич, Дзербин, Фолино, Окереке, Грасси, Сильвестри, Файе, Торсбю, Коллоколо, Баскиротто, Флориани, Санабрия, Нава
1тайм
Лацио:
Мотта, Нуну Тавареш, Провстгор, Романьоли, Марушич, Тайлор, Габаррон, Башич, Дзакканьи, Мальдини, Исаксен
Запасные: Пеллегрини, Белаэн, Ратков, Тайлор, Дзакканьи, Исаксен, Панноццо, Ладзари, Пшиборек, Габаррон, Джакомоне, Мальдини
Подробнее
Серия А Италия. 35 тур
4 мая 18:45, Олимпийский стадион
Рома
Завершен
4 - 0
2.84xG0.13
Фиорентина
Матч окончен
Эль-Шаарави
90’
+2’
Мален   Вас
83’
Эрмосо   Зелковски
83’
75’
Брешианини   Фаббиан
75’
Фаджоли   Фаццини
Соуле   Дибала
72’
Манчини   Гиларди
72’
66’
Паризи
Коне   Эль-Шаарави
64’
  Пизилли
58’
Эрмосо
48’
46’
Харрисон   Паризи
46’
Гудмундссон   Браски
46’
Понграчич   Комуццо
2тайм
Перерыв
  Эрмосо
34’
25’
Понграчич
  Франса
17’
  Манчини
13’
Рома
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Кристанте, Соуле, Франса, Коне, Пизилли, Челик, Мален
Запасные: Де Марци, Анхелиньо, Ренсх, Манчини, Соуле, Мален, Эрмосо, Голлини, Цимикас, Вентурино, Коне
1тайм
Фиорентина:
Де Хеа, Гозенс, Раньери, Понграчич, Додо, Ндур, Фаджоли, Брешианини, Соломон, Гудмундссон, Харрисон
Запасные: Пирро, Понграчич, Харрисон, Ледзерини, Ругани, Брешианини, Куадио, Мандрагора, Фаджоли, Гудмундссон, Кристенсен
Подробнее
Серия А Италия. 35 тур
1 мая 18:45, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Пиза
Завершен
1 - 2
2.07xG1.36
Лечче
Матч окончен
90’
+3’
Пьеротти   Гандельман
Мейстер
90’
88’
Пьеротти
Дуросинми
82’
Акинсанмиро   Дуросинми
81’
Божинов   Куадрадо
81’
71’
Шеддира   Камарда
71’
Банда   Жан
Стоилкович   Мейстер
70’
Вурал   Пиччинини
70’
66’
Шеддира
65’
  Шеддира
Ангори   Туре
64’
Эбишер
61’
  Лерис
56’
52’
  Банда
2тайм
Перерыв
Караччоло
43’
Пиза
Шемпер, Божинов, Караччоло, Канестрелли, Морео, Ангори, Эбишер, Акинсанмиро, Вурал, Лерис, Стоилкович
Запасные: Стенгс, Божинов, Стоилкович, Николас, Калабрези, Илинг-Джуниор, Ангори, Вурал, Скуффет, Коппола, Лойола, Хойхольт, Перейра де Соуза, Акинсанмиро, Альбиоль
1тайм
Лечче:
Фальконе, Галло, Габриэл, Зиберт, Данилу Вейга, Нгом, Рамадани, Банда, Кулибали, Пьеротти, Шеддира
Запасные: Самооя, Ковач, Пьеротти, Фрюхтль, Сала, Гортер, Банда, Шеддира, Перес Сепульведа, Мархвиньски, Н′Дри, Ндаба, Хельгасон, Штулич
Подробнее
Серия А Италия. 35 тур
2 мая 13:00, Фриули
Удинезе
Завершен
2 - 0
2.17xG0.81
Торино
Матч окончен
Атта   Арисала Микольта
84’
Кабаселе   Млачич
77’
Миллер   Петровски
76’
71’
Симеоне   Нджи
Букса   Гуйе
70’
Эхизибуэ   Саррага
69’
65’
Обрадор   Бираги
57’
Казадеи   Прати
57’
Илкхан   Куленович
  Кристенсен
51’
49’
Обрадор
Кабаселе
46’
2тайм
Перерыв
  Эхизибуэ
45’
+1’
Удинезе
Окойе, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Эккеленкамп, Дзаньоло, Камара, Атта, Миллер, Эхизибуэ, Букса
Запасные: Атта, Миллер, Сава, Байо, Кабаселе, Букса, Паделли, Эхизибуэ, Нунцианте, Камара, Винчати
1тайм
Торино:
Палеари, Эбосс, Коко, Марьянуччи, Влашич, Обрадор, Гинейтис, Илкхан, Казадеи, Лазаро, Симеоне
Запасные: Илкхан, Симеоне, Исраэль, Нкунку, Илич, Тамез, Савва, Казадеи, Сивьеро, Марипан, Обрадор
Подробнее
Серия А Италия. 35 тур
2 мая 16:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Комо
Завершен
0 - 0
1.26xG0.64
Наполи
Матч окончен
89’
Политано
Да Кунья   Серджи Роберто
86’
Диао   Войвода
86’
Валье   Альберто Морено
80’
Дувикас   Мората
80’
Батурина   Родригес
80’
80’
Ррахмани   Спинаццола
Фабрегас
77’
Рамон
69’
60’
де Брюйне   Замбо-Ангисса
2тайм
Перерыв
Комо
Бюте, Валье, Диего Карлос, Рамон, Смолчич, Да Кунья, Перроне, Батурина, Пас, Диао, Дувикас
Запасные: Диао, Дувикас, Тернквист, Гольданига, ван дер Бремпт, Лахдо, Да Кунья, Чавлина, Кемпф, Батурина, Вигорито, Какре, Кюн, Валье
1тайм
Наполи:
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Бекема, Сантос, де Брюйне, Мигель Гутьеррес, Мактоминей, Лоботка, Политано, Хейлунд
Запасные: Маццокки, Гилмор, Жиоване, Мерет, Контини-Барановский, Ррахмани, де Брюйне, Ди Лоренцо, Элмаз
Подробнее
Серия А Италия. 35 тур
2 мая 18:45, Адзурри д′Италия
Аталанта
Завершен
0 - 0
1.66xG0.44
Дженоа
Матч окончен
86’
Витинья   Мазини
86’
Сабелли   Аарон Мартин
Дзаппакоста   Муса
85’
Крстович
78’
де Рон   Пашалич
76’
де Кетеларе   Самарджич
76’
70’
Эхатор   Малиновский
69’
Аморим   Жуниор Мессиас
Эдерсон
64’
Джимшити   Хин
57’
Скамакка   Распадори
57’
56’
Коломбо   Экубан
2тайм
Перерыв
19’
Аморим
Аталанта
Карнезекки, Аханор, Джимшити, Скальвини, де Кетеларе, Залевски, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Крстович, Скамакка
Запасные: Спортьелло, Сулемана, де Кетеларе, Росси, Колашинац, Джимшити, де Рон, Дзаппакоста, Скамакка, Баккер, Белланова, Коссуну
1тайм
Дженоа:
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Эхатор, Витинья, Сабелли, Френдруп, Аморим, Эллертссон, Коломбо
Запасные: Эхатор, Витинья, Сабелли, Сеттерстрем, Отоа, Уэдраого, Коломбо, Аморим, Леали, Онана, Корне, Соммарива
Подробнее
Серия А Италия. 35 тур
3 мая 10:30, Ренато Далль'Ара
Болонья
Завершен
0 - 0
0.68xG0.87
Кальяри
Матч окончен
Кастро
90’
+5’
89’
Адопо   Дзаппа
Де Сильвестри   Дзортеа
85’
Бернардески   Фергюсон
78’
73’
Эспозито   Менди
Хелланн
68’
Домингес   Орсолини
63’
Одгор   Кастро
63’
52’
Адопо
Зом   Роу
46’
2тайм
Перерыв
42’
Дейола   Сулемана
Болонья
Пессина, Миранда, Лукуми, Хелланн, Де Сильвестри, Моро, Фройлер, Домингес, Зом, Бернардески, Одгор
Запасные: Де Сильвестри, Одгор, Ликояннис, Бернардески, Хеггем, Витик, Побега, Домингес, Зом, Равалья, Riccardo Gnudi
1тайм
Кальяри:
Каприле, Оберт, Доссена, Мина, Зе Педру, Фолоруншо, Дейола, Гаэтано, Палестра, Адопо, Эспозито
Запасные: Дейола, Адопо, Белотти, Шерри, Эспозито, Кылычсой, Альбаррасин, Чоччи, Камехо, Трепи
Подробнее
Серия А Италия. 35 тур
3 мая 13:00, Читта-дель-Триколоре
Сассуоло
Завершен
2 - 0
2.24xG0.29
Милан
Матч окончен
Фадера
90’
+4’
Вольпато
89’
Лорьянте   Фадера
84’
Нзола   Пинамонти
84’
77’
Лофтус-Чик
71’
Риччи
66’
Яшари   Риччи
Берарди   Вольпато
59’
59’
Фофана   Пулишич
59’
Рафаэл Леау   Хименес
59’
Салемакерс   Лофтус-Чик
Гарсия
57’
  Лорьянте
47’
46’
Нкунку   Атекаме
Матич   Липани
46’
2тайм
Перерыв
Идзес   Кулибали
40’
Матич
38’
24’
Томори
9’
Томори
  Берарди
5’
Сассуоло
Турати, Гарсия, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Торстведт, Матич, Коне, Лорьянте, Нзола, Берарди
Запасные: Вранкс, Нзола, Яннони, Дойг, Фелипе, Романья, Моро, Идзес, Матич, Лорьянте, Мурич, Саталино, Дзакки, Берарди, Франхелья
1тайм
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Эступиньян, Рабьо, Яшари, Фофана, Салемакерс, Рафаэл Леау, Нкунку
Запасные: Фофана, Терраччано, Яшари, Нкунку, Питтарелла, Бартезаги, Рафаэл Леау, Фюллькруг, Салемакерс, де Винтер
Подробнее
Серия А Италия. 35 тур
3 мая 16:00, Альянц Стэдиум
Ювентус
Завершен
1 - 1
2.69xG0.2
Верона
Матч окончен
90’
+5’
Харруи
80’
Бернед   Харруи
Франсишку Консейсау   Жегрова
80’
Келли   Копмейнерс
80’
Камбьязо   Бога
75’
71’
Брадарич   Слотсагер
71’
Суслов   Ловрич
Дэвид   Миретти
69’
63’
Бернед
  Влахович
62’
К. Тюрам   Влахович
46’
2тайм
Перерыв
34’
  Боуи
Локателли
33’
31’
Фресе
5’
Гальярдини
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Бремер, Калулу, Йылдыз, Франсишку Консейсау, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Дэвид
Запасные: Камбьязо, Пинсольо, Хольм, К. Тюрам, Аджич, Костич, Опенда, Келли, Дэвид, Перин, Франсишку Консейсау, Гатти
1тайм
Верона:
Монтипо, Фресе, Эдмундссон, Нельссон, Суслов, Брадарич, Бернед, Гальярдини, Акпа-Акпро, Бельгали, Боуи
Запасные: Суслов, Перилли, Сарр, Аджайи, Брадарич, Бернед, Тоньоло, Лирола, Чам, Вермешан, Томич
Подробнее
Серия А Италия. 35 тур
3 мая 18:45, Сан-Сиро
Интер
Завершен
2 - 0
2.02xG0.45
Парма
Матч окончен
Барелла   Фраттези
89’
85’
Валери   Карбони
  Мхитарян
80’
75’
Бернабе   Соренсен
75’
Стрефецца   Альмквист
67’
Кейта   Ордоньес
67’
Пеллегрино   Эльфеге
Бастони   Карлос Аугусто
67’
Зелиньски   Мхитарян
67’
М. Тюрам   Мартинес
66’
Зелиньски
64’
Эспозито   Бонни
46’
2тайм
Перерыв
  М. Тюрам
45’
+1’
Интер
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Сучич, Зелиньски, Барелла, Думфрис, Эспозито, М. Тюрам
Запасные: Жозеп Мартинес, де Врей, Дармиан, Бастони, Зелиньски, М. Тюрам, Луис Энрике, Барелла, Эспозито, Ачерби, Кокки, Диуф, Ди Дженнаро, Чалханоглу, Москони
1тайм
Парма:
Судзуки, Ндиайе, Тройло, Чиркати, Валери, Кейта, Николусси-Кавилья, Бернабе, Дель Прато, Пеллегрино, Стрефецца
Запасные: Стрефецца, Валенти, Бричги, Эстевес, Ористанио, Кейта, Пеллегрино, Корви, Ринальди, Бернабе, Ондрейка, Валери
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Чемпионата Италии

Статистика Чемпионата Италии

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
89 комментариев
Прикольно, как вы 200 тысяч новостей публиковали про якобы завышенные трансферы Ювентуса, но ежедневного обновления расследования по судьям нет даже близко, а тут вот оно че
В документах миланской прокуратуры, расследующей деятельность арбитров, предположительно содержится запись телефонного разговора, в котором назначенный арбитр Джанлука Рокки (который отстранился от должности после получения уведомления о начале расследования) упоминает одного из руководителей «Интера», (который, однако, не находится под следствием), во время телефонного разговора со своим сообщником.
Об этом сообщает La Repubblica, уточняя, что инцидент произошел на «Сан-Сиро» 2 апреля 2025 года во время матча «Милан» — «Интер», первого матча полуфинала Кубка Италии. В тот вечер, по словам прокурора Маурицио Аскионе, Рокки обсуждал с другими арбитрами назначение судей на предстоящие матчи «Интера» и, в частности, решение «заблокировать» Даниэле Довери от судейства матчей «нерадзурри» как в возможном финале Кубка Италии, так и в матчах за чемпионство. Место Довери, по-видимому, занял Андреа Коломбо, арбитр (по словам следователей), более популярный в «Интере».
Ответ Dzhansug Bukiya
Напомню, что Милан именно за это нахлабучили в 2006 году
Участие и санкции для «Милана»:
Обвинение: Связь вице-президента Адриано Галлиани и делегата по связям с арбитрами Леонардо Меани с судейскими чиновниками.
Наказание: Снятие 30 очков по итогам сезона 2005/06 (клуб опустился со 2-го на 3-е место).
Штраф в 8 очков на старте следующего сезона 2006/07 (изначально планировалось снять 15).
Одна домашняя игра без зрителей.
Ответ Dzhansug Bukiya
Оказаться под следствием за то что тебя упомянули в разговоре? Кого именно упомянули хоть? Человека работа которого давать обратную связь об оценке работы судей ? ))) Посмотри его имя и его должность, для начала

Официально: Эта должность была внедрена в итальянских клубах несколько лет назад по рекомендации самой Федерации. Задача такого человека — обеспечивать логистику судей на стадионе, встречать их, следить за безопасностью и, что самое важное, осуществлять цивилизованную обратную связь.

А следующий матч у Милана - Аталанта) Потом Дженоа и Кальяри на закуску)) Так Милан может и попрощаться с зоной ЛЧ, если конкуренты сами себе не нагадят
Юве тоже может попрощаться с ЛЧ :))
Милан прям клиент Берарди. Яшари продавили, слабоват он. Теперь понятно почему сидит на скамейке. А такая эпопея была с его подписанием.
Ну что, поехали! Переполненный Сан Сиро в предвкушении нового чемпионства ждёт только победы, хотя достаточно и ничьей сегодня, чтобы скудетто вернулся к Интеру! 🔵⚫🏆
Открыл бутылочку Franciacorta Brut DOCG. Сегодня можно. Поздно только ((
респект Вероне - сохранили старушку на 4 месте 🤝
Юве на классе) Задача не оподливиться выполнена :))
Наблюдаем за Интером))
Интер уже точно из зоны ЛЧ не вылетит) И всего лишь нужно победить один раз или в ничейку сгонять)
Для всех злопыхателей, что со слюнями из рта надеялись, что против Интера будут какие-то серьезные доказательства - спешу разочаровать - все намёки (ибо кроме намёков ничего так и не было представлено) были отвергнуты прокуратурой за неимением серьёзных и толковых обвинений. В целом выяснилось, что несмотря на какие-то фразы, что мол Интеру не нравился судья Довери - именно Довери было поручено провести несколько матчей с Интером, в том числе после записей и кроме этого вышло наружу - что именно Интер пострадал от судейских козней, что в итоге ему стоило скудетто в прошлом сезоне. Поэтому, дорогие ненавистники примите реальность и поймите, что уже давно пора выйти из своего мирка глупых грёз и смешных надежд. Не жду поздравлений с заслуженным скудо, но и праздник вам так и не удалось омрачить фейковыми новостями(выпущенными в аккурат перед завоеванием нашего Скудетто! 🔵⚫🥇🏆
Интер пострадал от судей😂😂😂
Кроме одной единственной ошибки судьи в пользу Интера в матче с Ювентусом - назови мне хоть ещё одну или пару таких ошибок в этом или в прошлом сезоне... Вот в пользу соперников таких только в этом сезоне уже примерно дюжина.... А теперь продолжай смеяться 🤡
Ну то что Рома прихлопнет Фиорентину сомнений не было. Команда вышла на поле с желанием выиграть, а наш Юве вчера выходил на поле думая, что уже выиграл.
Во, супертоп матч наконец-то сейчас показывают. Две команды Батистуты и Монтеллы. Настоящий дух итальянского футбола, всегда равная конкурентная напряженная борьба, интрига до конца, а не вот это всё. Ну я наверное за Рому всё же, хз, они всё ещё являются ли конкурентами нашего Ювентуса за ЛЧ, или уже отстали, лень в таблицу смотреть, поэтому просто по-честному буду им симпатизировать чуть больше
Уже 2:0
Ну ладно, конкурентная борьба на этот раз дала сбой, но всё равно интересно )
Всем Интеристам с победой ....
