Чемпионат Италии. «Рома» забила 4 гола «Фиорентине», «Лацио» обыграл «Кремонезе» в гостях

В Серии А прошли матчи 35-го тура.
1 мая «Пиза» уступила «Лечче» (1:2).
2 мая «Комо» и «Наполи» сыграли вничью (0:0), «Дженоа» и «Аталанта» тоже не забили (0:0).
3 мая «Сассуоло» победил «Милан» (2:0), «Ювентус» сыграл вничью с «Вероной» (1:1), «Интер» выиграл у «Пармы» (2:0) и стал чемпионом.
4 мая тур завершили «Рома» и «Фиорентина» (4:0).
Чемпионат Италии
35-й тур
Кремонезе
Аудеро, Луперто, Баскиротто, Терраччано, Пеццелла, Флориани, Мале, Грасси, Дзербин, Санабрия, Бонаццоли
Запасные: Чеккерини, Джурич, Дзербин, Фолино, Окереке, Грасси, Сильвестри, Файе, Торсбю, Коллоколо, Баскиротто, Флориани, Санабрия, Нава
Лацио:
Мотта, Нуну Тавареш, Провстгор, Романьоли, Марушич, Тайлор, Габаррон, Башич, Дзакканьи, Мальдини, Исаксен
Запасные: Пеллегрини, Белаэн, Ратков, Тайлор, Дзакканьи, Исаксен, Панноццо, Ладзари, Пшиборек, Габаррон, Джакомоне, Мальдини
Рома
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Кристанте, Соуле, Франса, Коне, Пизилли, Челик, Мален
Запасные: Де Марци, Анхелиньо, Ренсх, Манчини, Соуле, Мален, Эрмосо, Голлини, Цимикас, Вентурино, Коне
Фиорентина:
Де Хеа, Гозенс, Раньери, Понграчич, Додо, Ндур, Фаджоли, Брешианини, Соломон, Гудмундссон, Харрисон
Запасные: Пирро, Понграчич, Харрисон, Ледзерини, Ругани, Брешианини, Куадио, Мандрагора, Фаджоли, Гудмундссон, Кристенсен
Пиза
Шемпер, Божинов, Караччоло, Канестрелли, Морео, Ангори, Эбишер, Акинсанмиро, Вурал, Лерис, Стоилкович
Запасные: Стенгс, Божинов, Стоилкович, Николас, Калабрези, Илинг-Джуниор, Ангори, Вурал, Скуффет, Коппола, Лойола, Хойхольт, Перейра де Соуза, Акинсанмиро, Альбиоль
Лечче:
Фальконе, Галло, Габриэл, Зиберт, Данилу Вейга, Нгом, Рамадани, Банда, Кулибали, Пьеротти, Шеддира
Запасные: Самооя, Ковач, Пьеротти, Фрюхтль, Сала, Гортер, Банда, Шеддира, Перес Сепульведа, Мархвиньски, Н′Дри, Ндаба, Хельгасон, Штулич
Удинезе
Окойе, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Эккеленкамп, Дзаньоло, Камара, Атта, Миллер, Эхизибуэ, Букса
Запасные: Атта, Миллер, Сава, Байо, Кабаселе, Букса, Паделли, Эхизибуэ, Нунцианте, Камара, Винчати
Торино:
Палеари, Эбосс, Коко, Марьянуччи, Влашич, Обрадор, Гинейтис, Илкхан, Казадеи, Лазаро, Симеоне
Запасные: Илкхан, Симеоне, Исраэль, Нкунку, Илич, Тамез, Савва, Казадеи, Сивьеро, Марипан, Обрадор
Комо
Бюте, Валье, Диего Карлос, Рамон, Смолчич, Да Кунья, Перроне, Батурина, Пас, Диао, Дувикас
Запасные: Диао, Дувикас, Тернквист, Гольданига, ван дер Бремпт, Лахдо, Да Кунья, Чавлина, Кемпф, Батурина, Вигорито, Какре, Кюн, Валье
Наполи:
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Бекема, Сантос, де Брюйне, Мигель Гутьеррес, Мактоминей, Лоботка, Политано, Хейлунд
Запасные: Маццокки, Гилмор, Жиоване, Мерет, Контини-Барановский, Ррахмани, де Брюйне, Ди Лоренцо, Элмаз
Аталанта
Карнезекки, Аханор, Джимшити, Скальвини, де Кетеларе, Залевски, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Крстович, Скамакка
Запасные: Спортьелло, Сулемана, де Кетеларе, Росси, Колашинац, Джимшити, де Рон, Дзаппакоста, Скамакка, Баккер, Белланова, Коссуну
Дженоа:
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Эхатор, Витинья, Сабелли, Френдруп, Аморим, Эллертссон, Коломбо
Запасные: Эхатор, Витинья, Сабелли, Сеттерстрем, Отоа, Уэдраого, Коломбо, Аморим, Леали, Онана, Корне, Соммарива
Болонья
Пессина, Миранда, Лукуми, Хелланн, Де Сильвестри, Моро, Фройлер, Домингес, Зом, Бернардески, Одгор
Запасные: Де Сильвестри, Одгор, Ликояннис, Бернардески, Хеггем, Витик, Побега, Домингес, Зом, Равалья, Riccardo Gnudi
Кальяри:
Каприле, Оберт, Доссена, Мина, Зе Педру, Фолоруншо, Дейола, Гаэтано, Палестра, Адопо, Эспозито
Запасные: Дейола, Адопо, Белотти, Шерри, Эспозито, Кылычсой, Альбаррасин, Чоччи, Камехо, Трепи
Сассуоло
Турати, Гарсия, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Торстведт, Матич, Коне, Лорьянте, Нзола, Берарди
Запасные: Вранкс, Нзола, Яннони, Дойг, Фелипе, Романья, Моро, Идзес, Матич, Лорьянте, Мурич, Саталино, Дзакки, Берарди, Франхелья
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, Томори, Эступиньян, Рабьо, Яшари, Фофана, Салемакерс, Рафаэл Леау, Нкунку
Запасные: Фофана, Терраччано, Яшари, Нкунку, Питтарелла, Бартезаги, Рафаэл Леау, Фюллькруг, Салемакерс, де Винтер
Франсишку Консейсау Жегрова
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Бремер, Калулу, Йылдыз, Франсишку Консейсау, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Дэвид
Запасные: Камбьязо, Пинсольо, Хольм, К. Тюрам, Аджич, Костич, Опенда, Келли, Дэвид, Перин, Франсишку Консейсау, Гатти
Верона:
Монтипо, Фресе, Эдмундссон, Нельссон, Суслов, Брадарич, Бернед, Гальярдини, Акпа-Акпро, Бельгали, Боуи
Запасные: Суслов, Перилли, Сарр, Аджайи, Брадарич, Бернед, Тоньоло, Лирола, Чам, Вермешан, Томич
Интер
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Сучич, Зелиньски, Барелла, Думфрис, Эспозито, М. Тюрам
Запасные: Жозеп Мартинес, де Врей, Дармиан, Бастони, Зелиньски, М. Тюрам, Луис Энрике, Барелла, Эспозито, Ачерби, Кокки, Диуф, Ди Дженнаро, Чалханоглу, Москони
Парма:
Судзуки, Ндиайе, Тройло, Чиркати, Валери, Кейта, Николусси-Кавилья, Бернабе, Дель Прато, Пеллегрино, Стрефецца
Запасные: Стрефецца, Валенти, Бричги, Эстевес, Ористанио, Кейта, Пеллегрино, Корви, Ринальди, Бернабе, Ондрейка, Валери
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В документах миланской прокуратуры, расследующей деятельность арбитров, предположительно содержится запись телефонного разговора, в котором назначенный арбитр Джанлука Рокки (который отстранился от должности после получения уведомления о начале расследования) упоминает одного из руководителей «Интера», (который, однако, не находится под следствием), во время телефонного разговора со своим сообщником.
Об этом сообщает La Repubblica, уточняя, что инцидент произошел на «Сан-Сиро» 2 апреля 2025 года во время матча «Милан» — «Интер», первого матча полуфинала Кубка Италии. В тот вечер, по словам прокурора Маурицио Аскионе, Рокки обсуждал с другими арбитрами назначение судей на предстоящие матчи «Интера» и, в частности, решение «заблокировать» Даниэле Довери от судейства матчей «нерадзурри» как в возможном финале Кубка Италии, так и в матчах за чемпионство. Место Довери, по-видимому, занял Андреа Коломбо, арбитр (по словам следователей), более популярный в «Интере».
Участие и санкции для «Милана»:
Обвинение: Связь вице-президента Адриано Галлиани и делегата по связям с арбитрами Леонардо Меани с судейскими чиновниками.
Наказание: Снятие 30 очков по итогам сезона 2005/06 (клуб опустился со 2-го на 3-е место).
Штраф в 8 очков на старте следующего сезона 2006/07 (изначально планировалось снять 15).
Одна домашняя игра без зрителей.
Официально: Эта должность была внедрена в итальянских клубах несколько лет назад по рекомендации самой Федерации. Задача такого человека — обеспечивать логистику судей на стадионе, встречать их, следить за безопасностью и, что самое важное, осуществлять цивилизованную обратную связь.
