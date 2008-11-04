«Реал» готов предложить за Стерлинга 70 млн фунтов и Бэйла

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«Реал» хочет приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, сообщает Sky Sports.

По информации источника, испанский клуб готовит предложение по трансферу англичанина. «Реал» готов заплатить за него 70 млн фунтов и включить в сделку полузащитника Гарета Бэйла.

Представители «Реала» просмотрят Стерлинга в матчах за сборную Англии против Черногории и Косово. На основании этих игр клуб примет решение об окончательных деталях сделки.

Президент «Реала» Флорентино Перес понимает, что в будущем стоимость Стерлинга будет только расти, поэтому хочет осуществить трансфер как можно скорее.

Также сообщается, что главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола не заинтересован в приобретении Бэйла. Если английский клуб не захочет видеть хавбека в своей команде, Перес готов заплатить за Стерлинга сумму, близкую к рекорду в 222 млн евро, который установил «ПСЖ» при трансфере Неймара из «Барселоны».

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