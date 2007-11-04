Венгер и Рангник в шорт-листе «Баварии» на пост главного тренера

В «Баварии» продолжают рассматривать несколько кандидатур на пост главного тренера команды после отставки Нико Ковача.

По информации The Guardian, руководство клуба составило шорт-лист, в который входят Ральф Рангник, Арсен Венгер, Эрик тен Хаг и Массимилиано Аллегри.

61-летний Рангник рассматривается «Баварией» главным претендентом на вакантную должность, сам тренер также заинтересован в работе, однако он в данный момент занимает пост главы спортивного отдела компании Red Bull. У него большой опыт работы в Бундеслиге сразу с несколькими командами, причем в «РБ Лейпциг» он также работал спортивным директором.

рассматривают в качестве временного кандидата, которого могут пригласить до конца текущего сезона. Среди плюсов француза отмечается его богатый опыт и владение немецким языком. «Бавария», скорее всего, будет искать опытного специалиста после неудачи с Ковачем, который до приглашения в Мюнхен проработал главным тренером на клубном уровне всего два года – в «Айнтрахте» с 2016 по 2018 год.

Главный тренер Эрик тен Хаг также входит в шорт-лист, однако его приглашение в «Баварию» в данный момент считают маловероятным. Клуб готов вернуться к кандидатуре голландца в январе или в конце сезона. Тен Хаг тренировал вторую команду «Баварии» с 2013 по 2015 год.

Шансы на пост главного тренера «Баварии» есть у Аллегри, однако клуб Бундеслиги опасается приглашать специалиста, который не владеет немецким языком.

Кандидатура экс-тренера Жозе Моуринью также рассматривалась в «Баварии», однако президент настроен против приглашения португальца.