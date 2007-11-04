Глава фанатского движения «Вероны» Лука Кастеллини поделился мнением о ситуации вокруг нападающего «Брешии» , которая произошла в матче 11-го тура Серии А.

«У нас есть определенная культурная самобытность. Мы — дерзкие фанаты, которые смеются над лысыми, волосатыми игроками, футболистами с другим цветом кожи, но в этом нет политического или расистского подтекста. Это просто фольклор, не более.

Напомню, в матче с «Миланом» два года назад мы поздравляли и аплодировали Марио. Рефери даже не понял, почему Балотелли выпнул мяч на трибуны. Просто дождитесь решения Итальянской федерации футбола. Вот увидите, нас не накажут.

Расистские оскорбления выкрикивали только четыре человека, и это слышали лишь те, кто снимал их на видео. Балотелли мог это слышать только в своей голове. Балотелли итальянец только потому, что имеет итальянское гражданство, но он никогда не сможет стать настоящим итальянцем.

В нашей команде тоже есть черный, который вчера забил гол, и мы все ему хлопали. Какие-то проблемы со словом «черный»? Ко мне придет комиссия Сегре (комиссия по борьбе с проявлениями расизма, антисемитизма и ненависти под руководством итальянского сенатора Лилианы Сегре – прим. Sports.ru), если я назвал кого-то черным? Они постучатся в мою дверь?» — сказал Кастеллини в интервью Radio Café.

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