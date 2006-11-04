Новый показательный номер Медведевой поставлен на песню Билли Айлиш. Летом под музыку этой певицы каталась Загитова

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Новый показательный номер двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой поставлен на песню Билли Айлиш I dont wanna be you anymore (Я больше не хочу быть тобой).

Поставил программу хореограф Джои Расселл.

Летом под другой трек Билли Айлиш – Bad Guy – каталась олимпийская чемпионка Алина Загитова. Показательный номер ей поставил Даниил Глейхенгауз, которого потом обвинила в плагиате американская танцовщица Джоджо Гомес.

Сама Медведева говорила, что Bad Guy – ее любимая песня.

Загитова удивила в шоу: каталась в рваных брюках, под любимую песню Медведевой. Но, похоже, ее номер – плагиат

 
 
 
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Gala program: “idontwannabeyouanymore” by Billie Eilish . @billieeilish . Choreographer: Joey Russell @joeyrussell

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

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