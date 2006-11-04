Новый показательный номер Медведевой поставлен на песню Билли Айлиш. Летом под музыку этой певицы каталась Загитова

Новый показательный номер двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой поставлен на песню Билли Айлиш I dont wanna be you anymore (Я больше не хочу быть тобой).
Поставил программу хореограф Джои Расселл.
Летом под другой трек Билли Айлиш – Bad Guy – каталась олимпийская чемпионка Алина Загитова. Показательный номер ей поставил Даниил Глейхенгауз, которого потом обвинила в плагиате американская танцовщица Джоджо Гомес.
Сама Медведева говорила, что Bad Guy – ее любимая песня.
Загитова удивила в шоу: каталась в рваных брюках, под любимую песню Медведевой. Но, похоже, ее номер – плагиат
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Gala program: “idontwannabeyouanymore” by Billie Eilish . @billieeilish . Choreographer: Joey Russell @joeyrussell