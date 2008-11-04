Сергей Устюгов: «Для меня Олимпиада как соревнования умерла. Есть мысль, что мне это не надо»

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов заявил, что его отношение к Олимпийским играм не изменилось после недопуска до Пхенчхана-2018.

– Может, меня за это осудят, но лично для меня Олимпиада как соревнования умерла. Ну, был я на одной Олимпиаде в Сочи, и что? На первых Играх не получилось, ко вторым готовился-готовился, а не позвали. Может, на третьи тоже не позовут или еще что-то не сложится.

– Но если все сложится, вы же не откажетесь добровольно от поездки в ?

– Честно, не знаю. Есть мысль, что мне это не надо. Особенно, если в ближайшие годы выиграю все, что хочу. Они уже однажды бегали на Играх без меня, если что, прекрасно справятся и еще раз.

– Вы следите за последними событиями вокруг статуса ?

– Читаю новости в интернете. Не могу сказать, что они вызывают какие-то невероятные эмоции. Мы уже столько прошли, что это в порядке вещей. Нужно быть в курсе, но не более того, – сказал Устюгов.

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