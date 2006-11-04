Сергей Семак: «Превосходство «Лейпцига» в скорости нельзя компенсировать»

Главный тренер Сергей Семак поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с .

– Завтра вам предстоит сыграть четвертый матч за 10 дней. Все ли здоровы? Нет ли потерь?

– Есть микроповреждения. Что касается игроков, которые не готовятся, то к тем, кто уже давно отсутствует, недавно присоединился . К сожалению. Ждем его возвращения. Остальные с большой долей вероятности могут принять участие в игре.

– Понятно, что сразу после первого матча с было тяжело ответить на этот вопрос. Не кажется ли вам, что Осорио нужно было выпускать раньше и переходить на трех центральных защитников?

– Думаю, что и по первому тайму серьезных предпосылок переходить на три центральных защитника не было. Соперник немного создавал – один голевой момент был, за исключением удара издали, но там скорее не разобрались наши защитники. Во втором тайме пропустили, скорее, из-за ошибки в общекомандном взаимодействии, нежели из-за тактики. Перед вторым пропущенным мячом Осорио уже должен был быть на поле, уже готовился выходить на замену. Но, к сожалению, хороший удар получился у Забитцера из не самой голевой позиции. Стоит отдать должное мастерству бьющего игрока, у которого получился такой шикарный удар.

В дальнейшем, за исключением последних десяти минут, когда мы стали уже высоко играть, прессинговать и пропустили несколько опасных контратак, в обороне играли более-менее надежно. Не переходили [в три центральных защитника], потому что нужно было атаковать и забивать. Не хотелось убирать атакующего футболиста, потому что ждали, что сможем в одном конкретном моменте использовать скорость Азмуна и мастерство, потому что шансов и предпосылок в первом тайме было огромное количество, возможностей для выхода в хорошую атаку. Но мастерства и качественной передачи, к сожалению, не хватило в таких эпизодах.

– Преимущество «РБ Лейпциг» в скорости как-то можно компенсировать?

– Нивелировать, скорее, но компенсировать, конечно, нет. Если игроки быстрее и техничнее, то, конечно, сложно. Есть возможности как стараться играть, но по сути, если два игрока выходят в определенных в определенных условиях, то преимущество всегда будет у футболиста, который готов лучше. Что в тактике, что в технике, что в быстроте. Поэтому и выбирают стратегию на отдельно взятую игру, чтобы нивелировать сильные стороны соперника. Качество игроков играет определяющую роль практически всегда. Бывают исключения, но их не так много.

– В первом матче с «РБ Лейпциг» успех принес штрафной в исполнении Ракицкого...

– Это не штрафной был.

– Ну, просто хороший удар получился. Хотел спросить: будете продолжать уделять внимание таким аспектам – штрафным, угловым?

– Естественно, мы уделяли и будем продолжать уделять им внимание. Это один из методов ведения игры. Вы видели, сколько забивалось мячей после стандартов на том же чемпионате мира. Конечно, работали и будем работать, – сказал Семак.