Олимпийский чемпион-1996 по гимнастике Дмитрий Василенко скончался на 44-м году жизни.

Об этом сообщил четырехкратный олимпийский чемпион .

«Прощай друг! Спасибо за все. Димы больше нет с нами. Пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье. Теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким», – написал Немов.

Василенко выиграл золото Атланты-1996 в командном многоборье. Также он брал серебро и бронзу чемпионатов мира.

В 2008 году у спортсмена диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС), из-за которого спортсмена полностью парализовало.

«Была рекордсменкой, а теперь не может ручку взять». Олимпийская чемпионка по легкой атлетике тоже проиграла борьбу БАС