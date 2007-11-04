Артем Дзюба: «Многие забывают, что «Лейпциг» дороже «Зенита» в 3-4 раза. Дорский не даст соврать»

Нападающий Артем Дзюба ответил на вопросы перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов с , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Как отреагировали на 8:0 в последнем матче «Лейпцига»?

– Я больше удивился, что «Айнтрахт» выиграл 5:1 у «Баварии».

Потом увидел, что «Лейпциг» 8:0, Вернер, по-моему, три забил, три отдал, установил какой-то рекорд, который не могли поставить 10 или 20 лет. Это точно не расслабляет, это окрыляет побеждающую команду.

Мы сами выиграли 6:1 у «Ростова». Это никак не расслабляет, в том числе тех, кто забивает.

Тут отдельный матч, Лига чемпионов. В чемпионате длинная дистанция. Еще только начало, а тут очень высока цена ошибки.

Не думаю, что «Лейпциг» откажется от своей игры. Думаю, они тоже понимают, что дома мы будем совсем по-другому себя вести. Но в любом случае 8:0 – это впечатляет.

– Какие выводы были сделаны после матча с ЦСКА?

– Мы просто разбирали моменты. Понятно, при всех разговорах про судейство, мне кажется, не совсем компетентных, это другой матч.

«Лейпциг» не приедет обороняться 8-9 человек. Это команда, которая проповедует атакующий, агрессивный стиль, с контролем мяча.

Мы ждем этот матч, очень сильно его ждали. Одно дело, когда проигрываешь без шансов, тогда понимаешь, что соперник сильнее.

Другое дело – так, 2:1. Да, при доминации «Лейпцига», но они не создавали сто процентных моментов.

Второй гол – сумасшедший, не всегда забивается. Осталась недосказанность, хочется, чтобы скорее матч начался.

Можем проиграть, можем выигрывать, но хотим показать «Лейпцигу», что мы тоже сильны. 2:1 – они радовались. Сейчас мы хотим порадоваться.

Скорее бы это началось, очень томительно. Лига чемпионов, атмосфера, «Лейпциг». Это очень сильная команда.

Многие забывают, что они в три или четыре раза дороже нас. Александр Дорский не даст соврать, он любит цифры. Понятно, они фавориты, но мы ждем завтрашнего матча, – сказал Дзюба.

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