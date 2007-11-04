Анна Погорилая: «Не думаю, что Загитова и Медведева в одинаковых ситуациях. К Алине не было столько агрессии, сколько было к Жене»

Российская фигуристка Анна Погорилая оценила выступление на Гран-при Франции (2-е место).

— Второе место Алины Загитовой в итоге и третье по произвольной программе — это хорошо или плохо?



— Хорошо. Второе место — это очень хорошо. Первое, конечно было бы еще лучше, но второе место — это больше шансов выйти в финал Гран-при, для такого проката это очень хорошо. Был бы такой прокат на прошлом этапе Гран-при — было бы тяжело вообще залезать в тройку.

— Почему Женя Медведева может сорвать программу, а Алина выходит и делает, хотя они в одинаковых ситуациях по давлению со стороны СМИ, болельщиков?



— Не думаю, что они в одинаковых ситуациях. К Загитовой не было столько агрессии, сколько было к Медведевой. Женя улетела в Канаду, и все подумали: «Предательница». И никого не волнует, что она за Россию выступает и таким же человеком осталась. Люди разные у нас в России.

Новый тренер, новая техника и новый подход — это все влияет на твое состояние. Новая техника — это то, к чему можно привыкать годами.

Это проявляется не на тренировках, а на соревнованиях, когда тело в максимальном стрессе и делает так, как оно помнит десять лет подряд. За несколько лет все очень тяжело перестроить. И я знаю, что в Канаде подход к тренировкам совсем другой, – рассказала Погорилая.

Два года назад Загитова убрала с трона Медведеву. Похоже, сейчас теснят Алину (и тоже вчерашние юниорки Тутберидзе)

Медведева живет в параллельной вселенной: там она борется за золото Игр, прыгает четверные и строит новое тело