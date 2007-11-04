«Арсенал» в 3-й раз подряд обыграл «Спартак»

«Арсенал» выиграл у «Спартака» (1:0) в рамках 15-го тура чемпионата России.

Тульский клуб одержал третью победу подряд над красно-белыми в РПЛ. До этого «Спартак» проиграл оба матча в сезоне-2018/19 – 2:3 в первом круге (при Массимо Каррере) и 0:3 во втором (под руководством Олега Кононова).

В последний раз «Спартак» побеждал «Арсенал» в декабре 2017 года (1:0).

«Арсенал» набрал 19 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. В активе «Спартака» 18 очков и девятое место.

«Спартак» впервые проиграл при Тедеско, уступив дома «Арсеналу»