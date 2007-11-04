WADA о том, когда решится вопрос статуса РУСАДА: «Надеемся, что это произойдет до конца года»

Главный менеджер по коммуникациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джеймс Фитцджеральд заявил, что исполком организации надеется вынести решение по до конца года.

В конце сентября был инициирован вопрос о несоответствии РУСАДА кодексу WADA в связи с расхождением в данных из базы московской антидопинговой лаборатории. 8 октября российская сторона направила в WADA объяснения по 31 вопросу в связи с этой ситуацией. Комитет по соответствию анализирует ответы, после чего передаст исполкому рекомендацию.

«На данном этапе мы исходим из того, что комитет по соответствию может вынести рекомендацию до конца ноября. Я не могу говорить об этом уверенно, но комитет планирует уложиться в эти сроки, что позволит исполкому вскоре после получения рекомендации рассмотреть этот вопрос.

Надеемся, что это произойдет до конца года, то есть еще до истечения полномочий действующего президента WADA Крэйга Риди, что случится 31 декабря этого года», – сказал Фитцджеральд.

Какие санкции ждут Россию за сокрытие допинга: бан РУСАДА приблизит к отстранению от Олимпиад

Настраивайтесь на новый сезон допинг-сериала: похоже, Россия обманула всех с пробами (и это вскрылось)

Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы