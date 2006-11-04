РПЛ вошла в топ-10 самых возрастных лиг Европы. Средний возраст игроков – 26,69 года

Стали известны результаты исследования касательно самых возрастных лиг Европы, проведенного Швейцарским Международным центром спортивных исследований (CIES).

В сферу интересов центра попала 31 лига. В исследовании были рассмотрены 11692 футболиста, которые выступают в 463 клубах (в среднем – 25,3 футболиста на команду).

Средний возраст футболистов чемпионата Словакии оказался наиболее низким (24,31 года) среди всех рассмотренных лиг. В топ-3 самых молодых чемпионатов вошли также первенство Голландии (24,54) и Швеции (24,57).

РПЛ заняла 9-е место в списке самых возрастных лиг. Средний возраст игроков, выступающих в российском чемпионате, составил 26,69 года. Наиболее возрастной лигой был признан чемпионат Турции (28). Российский чемпионат оказался моложе, чем (26,76), АПЛ (26,81) и итальянская Серия А (26,93). Футболисты Бундеслиги оказались моложе (26,2), чем игроки, выступающие в РПЛ.

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