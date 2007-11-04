«Спартак» после первого круга на 9-м месте. 4 очка до зоны вылета, 9 – до 5-го места

Завершился первый круг чемпионата России-2019/20.

После 15-го тура шестое место занимает тульский «Арсенал» (19 очков), «Крылья Советов» седьмые, «Оренбург» поднялся на восьмое место, «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, «Урал» – десятый.

Четыре клуба (с 7-й по 10-ю позицию) набрали по 18 очков, но находятся именно в таком порядке за счет мини-турнира друг с другом: «Крылья» набрали 6 очков в 3 матчах при разнице мячей +2, «Оренбург» набрал 6 очков при разнице мячей +1, «Спартак» набрал 3 очка при разнице мячей -1, «Урал» – 3 очка с разницей мячей -2.

Эта четверка всего на три очка опережает зону стыковых матчей РПЛ и на четыре очка – зону вылета. До пятого места, которое дает право выступать в еврокубках, 9 очков.