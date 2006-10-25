🦊«Лестер» уничтожил «Саутгемптон» (9:0) и вышел на 2-е место в АПЛ. У «Ман Сити» матч в запасе

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Саутгемптон Лестер Брендан Роджерс Райан Бертран Джейми Варди Айосе Перес Футбол

«Лестер» разгромил «Саутгемптон» (9:0) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.

«Лисы», которые с 12-й минуты после удаления Райана Бертрана играли в большинстве, забили пять мячей к перерыву, а во втором тайме отличились еще четыре раза.

По три мяча забили Айосе Перес и Джейми Варди, который возглавил гонку бомбардиров АПЛ.

После этой победы команда тренера Брендана Роджерса вышла на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 20 очков.

У «Манчестер Сити», набравшего 19 очков, имеется матч в запасе.

Саутгемптон – Лестер 0:9 (0:5, 0:4)
Дата проведения
25 октября, 22.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Чилуэлл, 0:2 – 17 Тилеманс, 0:3 – 19 Перес, 0:4 – 39 Перес, 0:5 – 45 Варди, 0:6 – 57 Перес, 0:7 – 58 Варди, 0:8 – 85 Мэддисон, 0:9 – 90, пенальти Варди.
СаутгемптонГанн, Беднарек, Йосида, Вестергор (Данзо, 46), Валери (Армстронг, 70), Уорд-Проуз, Ромеу, Хейбьерг, Бертран, Ингз (Стивенс, 46), Редмонд.
ЛестерШмейхель, Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджю, Чилуэлл, Ндиди, Перес (Грэй, 74), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 72), Варди.
Удаление:
Бертран (12).

 

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