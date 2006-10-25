🦊«Лестер» уничтожил «Саутгемптон» (9:0) и вышел на 2-е место в АПЛ. У «Ман Сити» матч в запасе

«Лестер» разгромил «Саутгемптон» (9:0) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.

«Лисы», которые с 12-й минуты после удаления Райана Бертрана играли в большинстве, забили пять мячей к перерыву, а во втором тайме отличились еще четыре раза.

По три мяча забили Айосе Перес и Джейми Варди, который возглавил гонку бомбардиров АПЛ.

После этой победы команда тренера Брендана Роджерса вышла на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 20 очков.

У «Манчестер Сити», набравшего 19 очков, имеется матч в запасе.