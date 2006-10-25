Дмитрий Комбаров: «Аленичев сформировал костяк «Спартака», Каррера пришел уже в готовую команду»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о роли экс-главного тренера Дмитрия Аленичева в завоевании клубом титула чемпиона России в 2017 году.

«Полностью согласен, что при Аленичеве «Спартак» мог стать фаворитом номер один на долгие годы. В сезоне после чемпионского мы должны были опять брать золото, но на команду оказывалось сильное давление. Кому-то нужно было реализовывать свои амбиции – это была одна из причин, почему не было игры.

Это Аленичев собирал команду – либо расставался с футболистами, либо приобретал новых. Аленичев сформировал костяк, а его убрали после первого тура, когда выиграли у Тулы – 4:0. Точнее, убрали-то его после той неудачи с . Но Каррера пришел уже в готовую команду, которая и стала чемпионом.

На следующий год все футболисты остались. Плюс у команд-конкурентов были проблемы. Но опять скажу: кому-то надо было новых игроков покупать и убирать, разваливать костяк. И началась ситуация, которую все знают», – сказал Комбаров.