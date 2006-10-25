Моуринью ждет решения «Реала». Хаби Алонсо может стать его ассистентом

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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен возглавить «Реал».

56-летний португалец уже говорил об этом со своими будущими помощниками. Окружение тренера считает, что его возвращение в «Реал» – это вопрос времени.

По информации As, Моуринью уже готов принять «Реал» и ждет решения клуба, зная, что мадридцы сомневаются в тренере Зинедине Зидане.

Бывший хавбек «Реала» Хаби Алонсо может стать ассистентом Моуринью в «Реале», утверждает Diario Sport.

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес контактирует с Моуринью.

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