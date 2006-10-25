Евролига. ЦСКА сыграет на выезде с «Альбой», «Милан» примет «Фенербахче» и другие матчи

Теги Жальгирис результаты ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Олимпиакос Кирольбет Баскония Альба AX Армани Эксчейндж Олимпия Виллербан Баскетбол

Сегодня в рамках 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги-2019/20 московский ЦСКА сыграет на выезде с немецкой «Альбой».

Итальянский «Милан» примет турецкий «Фенербахче».

Евролига

Регулярный чемпионат

4-й тур

Жальгирис Литва  –  Виллербанн Франция
Дата проведения
25 октября, 20.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Альба Германия  –  ЦСКА Россия
Дата проведения
25 октября, 21.00, «Mercedes-Benz Arena»
Онлайн матча

AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия  –  Фенербахче Турция
Дата проведения
25 октября, 21.45, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Кирольбет Баскония Испания  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
25 октября, 22.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 4-0, ЦСКА Россия – 3-0, Анадолу Эфес Турция – 3-1, Химки Россия – 3-1, Милан Италия – 2-1, Виллербан Франция – 2-1, Бавария Германия – 2-2, Панатинаикос Греция – 2-2, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 2-2, Реал Испания – 2-2, Олимпиакос Греция – 1-2, Баскония Испания – 1-2, Альба Германия – 1-2, Жальгирис Литва – 1-2, Фенербахче Турция – 1-2, Црвена Звезда Сербия – 1-3, Зенит Россия – 1-3, Валенсия Испания – 0-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Родной отец выгнал Кори Хиггинса из НБА. Он приехал в Европу и стал топом

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья