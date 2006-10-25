🏒Швец-Роговой, Кагарлицкий, Жафяров и Сошников вызваны в сборную России на Кубок «Карьялы»

Стал известен состав сборной России на первый этап – Кубок «Карьялы».

Вратари: Игорь Бобков ( ), Иван Бочаров («Динамо» Москва), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Артем Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Артем Зуб (оба – СКА), Иван Мищенко («Адмирал»), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба – «Локомотив), Камиль Фазылзянов ( ), Артем Сергеев («Салават Юлаев»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»).

Нападающие: Сергей Шумаков, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все – ЦСКА), Дмитрий Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой (все – СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба – «Салават Юлаев»), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба – «Локомотив»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Алексей Макеев («Витязь), Павел Порядин («Нефтехимик»).

Турнир пройдет в Финляндии с 7 по 10 ноября.

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