Skate Canada. Трусова, Медведева, Кихира и Теннелл покажут короткие программы

Сегодня в канадской Келоуне стартует второй этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. Женщины покажут короткие программы.
2-й этап
Skate Canada
Келоуна, Канада
Женщины
Короткая программа
Начало – 22.38 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт), с 0.25 – Первый канал (ТВ)
Первая разминка
1. Серафима Саханович (Россия) – 22.45
2. Алисия Пино (Канада)
3. Вероника Малле (Канада)
4. Ю Ен (Южная Корея)
5. Марин Хонда (Япония)
6. Габриэль Дэйлман (Канада)
Вторая разминка
7. Алексия Паганини (Швейцария)
8. Александра Трусова (Россия) – 23.38
9. Ким Йе Лим (Южная Корея)
10. Евгения Медведева (Россия) – 23.51
11. Брэди Теннелл (США)
12. Рика Кихира (Япония)
Расписание трансляций Гран-при Skate Canada-2019 по фигурному катанию: там выступят Медведева и Трусова