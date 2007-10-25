Skate Canada. Трусова, Медведева, Кихира и Теннелл покажут короткие программы

Теги сборная России результаты Гран-при сборная Канады Skate Canada сборная США сборная Японии сборная Швейцарии сборная Южной Кореи женское катание Евгения Медведева Серафима Саханович Габриэль Дэйлман Брэди Теннелл Вероника Малле Марин Хонда Рика Кихира Ю Ен Александра Трусова Ким Йе Лим Алексия Паганини Алисия Пино Фигурное катание

Сегодня в канадской Келоуне стартует второй этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. Женщины покажут короткие программы.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Келоуна, Канада

Женщины

Короткая программа

Начало – 22.38 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт), с 0.25 – Первый канал (ТВ)

Первая разминка

1. Серафима Саханович (Россия) – 22.45
2. Алисия Пино (Канада)
3. Вероника Малле (Канада)
4. Ю Ен (Южная Корея)
5. Марин Хонда (Япония)
6. Габриэль Дэйлман (Канада)

Вторая разминка

7. Алексия Паганини (Швейцария)
8. Александра Трусова (Россия) – 23.38
9. Ким Йе Лим (Южная Корея)
10. Евгения Медведева (Россия) – 23.51
11. Брэди Теннелл (США)
12. Рика Кихира (Япония)

Расписание трансляций Гран-при Skate Canada-2019 по фигурному катанию: там выступят Медведева и Трусова

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья