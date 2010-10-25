Кравцов вернется в КХЛ и подпишет контракт с «Трактором»

Нападающий системы «Рейнджерс» Виталий Кравцов возвращается в .

Россиянин воспользовался пунктом в контракте, который предусматривает возможность вернуться в Россию.

Журналист New York Post Ларри Брукс сообщил, что Кравцов продолжит карьеру в .

В этом сезоне 19-летний форвард провел пять матчей в АХЛ и сделал одну голевую передачу при показателе полезности «-1».

В минувшем сезоне в составе челябинского клуба Кравцов набрал 21 (8+13) балл в 50 матчах.

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