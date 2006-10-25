НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Аризону», «Вашингтон» в гостях у «Ванкувера»

Теги результаты Нью-Джерси Айлендерс Баффало Оттава Торонто Вашингтон Детройт Ванкувер Колорадо Сан-Хосе Аризона НХЛ Вегас Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вегас – Колорадо
Дата проведения
26 октября, 01.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нью-Джерси – Аризона
Дата проведения
26 октября, 02.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Сан-Хосе
Дата проведения
26 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Баффало
Дата проведения
26 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Айлендерс
Дата проведения
26 октября, 02.30, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Вашингтон
Дата проведения
26 октября, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

🤩 Читайте лучший хоккейный инстаграм! Там много Овечкина, Панарина, а еще разные игры и конкурсы 🙌

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья