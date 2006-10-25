НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Аризону», «Вашингтон» в гостях у «Ванкувера»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 октября, 01.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 26 октября, 02.30, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 26 октября, 05.00, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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