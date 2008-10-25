Дмитрий Комбаров: «Если Конор оскорбляет дагестанцев, значит, он оскорбляет наш народ и всю Россию»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о поведении ирландского бойца Конора Макгрегора в конфликте с действующим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Макгрегор – очень яркая и харизматичная личность. Мне он нравился. Да и против его треш-поведения ничего не имею. Но когда он оскорбил национальность Хабиба, его отца и религию, то просто упал в моих глазах как спортсмен.

Если Конор оскорбляет дагестанцев, значит, он оскорбляет наш народ и всю Россию», – сказал Комбаров.

«Выходи, черт». Конор назвал дагестанцев трусами – и они несколько часов ждали его у отеля в Москве