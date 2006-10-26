«Лестер» одержал крупнейшую гостевую победу (9:0) в истории высшей лиги Англии

в гостях разгромил «Саутгемптон» (9:0) в рамках 10-го тура АПЛ.

Команда Брендана Роджерса одержала самую крупную победу в гостевом матче в истории высшего дивизиона чемпионатов Англии. Прежнее достижение принадлежало , победившему «Ноттингем Форест» со счетом 8:1 в 1999 году.

Также «Лестер» повторил результат «МЮ», который в 1995 году разгромил дома «Ипсвич» (9:0), и теперь делит рекорд по самой крупной победе в АПЛ.

«Лестер» вышел на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 20 очков.

У , на счету которого 19 очков, есть матч в запасе.