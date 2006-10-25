«Ливерпуль» выиграл суд у New Balance и может подписать рекордный для АПЛ контракт с Nike

«Ливерпуль» выиграл дело в суде у американского производителя спортивной одежды New Balance.

Английский клуб, получивший предложение от другого американского экипировщика, , решил прекратить семилетнее сотрудничество с прежним техническим спонсором.

Компания New Balance в ответ подала в суд, чтобы отстоять свое право на работу с «Ливерпулем», мотивируя это тем, что уже была актирована опция относительно заключения нового соглашения с мерсисайдцами. «Ливерпуль» заявил, что у New Balance нет такого права.

Теперь «Ливерпуль», выигравший суд, может подписать контракт с Nike. Сообщалось, что соглашение может стать рекордным для АПЛ. Сейчас «Манчестер Юнайтед» получает от adidas 75 млн фунтов в год, а «Манчестер Сити» в феврале подписал 10-летний контракт с Puma на 650 млн.

По информации Liverpool Echo, пятилетний контракт «Ливерпуля» с Nike уже согласован, а компания потратила 6 миллионов фунтов на дизайн новой формы.

Действующий контракт New Balance с «красными» на 45 млн фунтов за сезон рассчитан до мая 2020 года.