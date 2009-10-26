Михеев в матче с «Сан-Хосе»: гол, передача и «+4» за 16 минут, 2-я звезда

Форвард «Торонто» Илья Михеев был признан второй звездой матча регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (4:1).

Российский нападающий набрал 2 (1+1) очка. Заброшенная в пустые ворота шайба стала для него 4-й в сезоне.

Всего он провел на льду 16 минут 1 секунду (0:53 – в меньшинстве, полезность «+4» – лучшая в команде) и отметился 3 бросками в створ.

Всего в активе Михеева стало 9 (4+5) очков в 12 матчах при общей полезности «+9».

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