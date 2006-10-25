Сафонов, Николя Пепе и Яремчук попали в сборную тура Лиги Европы

Голкипер Матвей Сафонов включен в символическую сборную 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

20-летний вратарь в матче с «Трабзонспором» (2:0) провел на поле все 90 минут и не пропустил голов.

Сборная 3-го тура Лиги Европы: Матвей Сафонов («Краснодар»), Серхио Эскудеро («Севилья»), Артем Шабанов («Динамо» Киев), Айлтон, Дани Кинтана (оба – «Карабах»), Тен Копмейнерс (АЗ), Франко Васкес («Севилья»), Николя Пепе ( ), Роман Яремчук («Гент»), Уссама Идрисси (АЗ).

Эта Лига Европы – просто ужас для команд РПЛ. По коэффициенту сезона мы ниже Азербайджана и Кипра