Сафонов, Николя Пепе и Яремчук попали в сборную тура Лиги Европы

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов включен в символическую сборную 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
20-летний вратарь в матче с «Трабзонспором» (2:0) провел на поле все 90 минут и не пропустил голов.
Сборная 3-го тура Лиги Европы: Матвей Сафонов («Краснодар»), Серхио Эскудеро («Севилья»), Артем Шабанов («Динамо» Киев), Айлтон, Дани Кинтана (оба – «Карабах»), Тен Копмейнерс (АЗ), Франко Васкес («Севилья»), Николя Пепе («Арсенал»), Роман Яремчук («Гент»), Уссама Идрисси (АЗ).
🔢 Команда недели в #ЛигаЕвропы ⚽️— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 25, 2019
🌟 Сафонов, Шабанов, Яремчук и два представителя «Карабаха» 🌟@FCKrasnodar | @DynamoKyiv | @FKQarabaghEN pic.twitter.com/27RO4EFfJN
Эта Лига Европы – просто ужас для команд РПЛ. По коэффициенту сезона мы ниже Азербайджана и Кипра