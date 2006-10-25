Стерлинг – игрок недели в ЛЧ. Он забил 3 гола, заработал пенальти и отдал пас в игре с «Аталантой»

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Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг признан лучшим футболистом 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

24-летний англичанин в игре с «Аталантой» (5:1) сделал хет-трик, заработал пенальти и отдал голевой пас.

На приз также претендовали Килиан Мбаппе из «ПСЖ», забивший три гола «Брюгге» (5:0), хавбек «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен, сделавший дубль в матче с «Генком» (4:1), и форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, забивший два гола «Локомотиву» (2:1).

«Ливерпуль» и «Ман Сити» – две лучшие команды мира. Там нет ленивых суперзвезд – и это неслучайно

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