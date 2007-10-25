Пиво могут вернуть не только на футбольные стадионы. Доходы пойдут на развитие детского спорта

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал о законопроекте о продаже пива на стадионах в России, который поддержало правительство РФ.

«Нас поддержали другие игровые виды спорта – хоккей, баскетбол, волейбол, регби и другие. Речь идет не только о продаже пива на футболе.

Дополнительные доходы, которые получат от этого организаторы, пойдут на развитие детско-юношеского спорта, а также материально-технической базы.

Это будет происходить по согласованию с Минспортом», – сказал Свищев.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует в России с 1 января 2005 года. Действие закона не распространялось на период проведения ЧМ-2018.