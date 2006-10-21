Моджи про Аллегри: «Он лучше Мойеса и Сульшера. С ним «МЮ» за два года добился бы успеха в АПЛ»

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи заявил, что необходимо назначить Массимилиано Аллегри главным тренером.

«Аллегри – лучший вариант для «Юнайтед». При всем моем уважении к Мойесу и Сульшеру, Аллегри сильнее их обоих.

Он вернет «Юнайтед» к борьбе за победу в чемпионате и будет соперничать с «Ювентусом», «Реалом», «Барселоной» и «Ливерпулем».

Я уверен, что с ним «Манчестер Юнайтед» за два года добился бы успеха в АПЛ», – сказал Моджи.

Ранее сообщалось, что «МЮ» уже начал переговоры с итальянским специалистом.

Сульшер обезвредил «Ливерпуль» (как минимум, на тайм). Травма Погба помогла «МЮ», а «Ливерпулю» не хватало Салаха