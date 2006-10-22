Решение о новой дате класико не принято. «Барса» и «Реал» хотят играть 18 декабря, Ла Лига против

Комитет по проведению соревнований не смог согласовать новую дату матча 10-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Реал».

Клубы должны были договориться до 21 октября. Ранее и «Барселона», и «Реал» выразили желание играть 18 декабря, однако против этого выступила Ла Лига, которая направила письмо в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой перенести матч на 4 декабря.

Комитет по проведению соревнований после возражений лиги обратился к «Барсе» и «Реалу» с предложением назначить новую дату. Клубы должны дать ответ во вторник до 20:00 по центральноевропейскому времени (21:00 по Москве).

После этого комитет проведет новую встречу и рассмотрит поступившие предложения.

Матч перенесли на фоне протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Все, из-за протестов в Каталонии класико перенесли на декабрь