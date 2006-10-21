«Шеффилд» – «Арсенал» – 1:0. Муссе забил гол. Текстовый онлайн

играет с «Шеффилд Юнайтед» в заключительном матче 9-го тура чемпионата Англии.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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