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«Шеффилд» – «Арсенал» – 1:0. Муссе забил гол. Текстовый онлайн

Теги Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Футбол

«Арсенал» играет с «Шеффилд Юнайтед» в заключительном матче 9-го тура чемпионата Англии.

На Sports.ru можно следить за ходом игры по текстовой онлайн-трансляции.

Шеффилд Юнайтед – Арсенал 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
21 октября, 22.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 30 Муссе.
Шеффилд ЮнайтедХендерсон, Болдок, Башем, Иган, Стивенс, Флек, Ландстрем, Норвуд, О`Коннелл, Макголдрик (Фримэн, 78), Муссе (Шарп, 56).
АрсеналЛено, Чемберс, Давид Луиз, Колашинац, Папастатопулос, Гендузи, Джака (Ляказетт, 69), Уиллок (Себальос, 46), Пепе (Мартинелли, 78), Обамеянг, Сака.
Предупреждения:
Флек (15), Сака (35), О`Коннелл (39), Макголдрик (66), Колашинац (67), Хендерсон (75).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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