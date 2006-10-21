«Шеффилд» – «Арсенал» – 1:0. Муссе забил гол. Текстовый онлайн

«Арсенал» играет с «Шеффилд Юнайтед» в заключительном матче 9-го тура чемпионата Англии.
На Sports.ru можно следить за ходом игры по текстовой онлайн-трансляции.
- Дата проведения
- 21 октября, 22.00, «Брэмелл Лэйн»
- Гол:
- 1:0 – 30 Муссе.
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Шеффилд Юнайтед –
Хендерсон, Болдок, Башем, Иган, Стивенс, Флек, Ландстрем, Норвуд, О`Коннелл, Макголдрик (Фримэн, 78), Муссе (Шарп, 56).
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Арсенал –
Лено, Чемберс, Давид Луиз, Колашинац, Папастатопулос, Гендузи, Джака (Ляказетт, 69), Уиллок (Себальос, 46), Пепе (Мартинелли, 78), Обамеянг, Сака.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.