Реклама 18+

Алиссон, Нойер, тер Стеген, Облак и Эдерсон претендуют на приз имени Яшина

Теги Бавария Мануэль Нойер Интер Челси Ливерпуль Аякс Ювентус Манчестер Сити Барселона Атлетико Лев Яшин Тоттенхэм Уго Льорис Самир Ханданович Войчех Шченсны Марк-Андре тер Стеген Ян Облак Кепа Аррисабалага Эдерсон Мораес Андре Онана Алиссон Футбол

Журнал France Football объявил номинантов на приз имени Льва Яшина (Yachine Trophy) лучшему вратарю мира.

В список вошли Алиссон («Ливерпуль»), Мануэль Нойер («Бавария»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Андре Онана («Аякс»), Войчех Шченсны («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Самир Ханданович («Интер»), Уго Льорис («Тоттенхэм») и Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

Первое вручение награды состоится 2 декабря на церемонии награждения «Золотого мяча».

Яшин остается единственным вратарем в истории, выигравшим «Золотой мяч». Это произошло в 1963 году. 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья