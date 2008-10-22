Журнал France Football объявил номинантов на приз имени Льва Яшина (Yachine Trophy) лучшему вратарю мира.

В список вошли Алиссон («Ливерпуль»), Мануэль Нойер («Бавария»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Андре Онана («Аякс»), Войчех Шченсны («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Самир Ханданович («Интер»), Уго Льорис («Тоттенхэм») и Марк-Андре тер Стеген ( ).

Первое вручение награды состоится 2 декабря на церемонии награждения «Золотого мяча».

Яшин остается единственным вратарем в истории, выигравшим «Золотой мяч». Это произошло в 1963 году.