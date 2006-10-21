Доменико Тедеско: «Спартак» – это марка, имя, величие. Прихожу, чтобы принести свежий воздух»

Главный тренер Доменико Тедеско объяснил причины, по которым он выбрал московский клуб.

– Доменико, зачем вы здесь? Почему «Спартак»? Почему вы приехали в Россию?

– Конечно, у меня была бы работа и в Германии. Но когда поступил запрос, мне позвонил , рассказал о клубе, об этом проекте. Я в юности видел «Спартак», это марка, это имя, это определенное величие.

И я, конечно, прежде чем принять решение, приехал на неделю в Москву, чтобы все посмотреть. Я посмотрел тренировочную базу, город, я пообщался с людьми, которые живут здесь.

Я постарался проанализировать кадровую ситуацию: сколько молодых игроков, сколько опытных. Вижу потенциал в этом клубе, в этой команде, поэтому для меня не стоял вопрос так, что мне здесь нечего искать. Мне действительно понравился этот клуб.

– В чем тогда ваш потенциал? Помочь «Спартаку» подняться как можно выше или желание попробовать себя, работая за рубежом?

– Скажу так: конечно, я хотел бы поэкспериментировать, провести определенные научные исследования. Это можно было бы сделать в какой-то молодежной команде, но это не очень почетная задача. Здесь я прихожу в «Спартак», чтобы принести свежий воздух, свежий ветер, мне очень интересно.

Вы знаете, какая ситуация сложилась в этом сезоне, но, возможно, в следующем году мы сможем обсуждать совсем другие моменты, другие цели. Каждый человек испытывает голод к успеху, и я не исключение, – сказал Тедеско в программе «8-16» на «Матч Премьер».

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