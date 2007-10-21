Алексей Мишин: «Попытка предать анафеме фигуристок с женскими формами приведет к тому, что мы не увидим на льду Костнер, Туктамышеву и Медведеву»

Тренер по фигурному катанию рассказал о новых тенденциях в женском катании.

«Исторически сложилось так, что все женское одиночное фигурное катание разделилось на две категории спортсменок — юных и худеньких и вторую половину, которая имеет женские формы тела.

Тут есть один нюанс, на который болельщики не обращают внимания. Дело в том, что статистически число тоненьких и высоко прыгающих в общем контингенте девочек и девушек несоизмеримо меньше, чем девушек, имеющих классическую стандартную женскую фигуру.

Поэтому попытка предать анафеме фигуристок более взрослых приведет к тому, что большинство западных стран с их менталитетом и законодательством, предусматривающим обязательное посещение школы, не смогут быть представлены на серьезных международных соревнованиях.

Тогда мы больше не увидим на небосклоне фигурного катания такого рода фигуристок, как , Лиза Туктамышева и, в конце концов, даже Евгению Медведеву.

Морфофункциональный статус будущих фигуристок будет тяготеть к юным, легким и быстро вращающимся», – сказал Мишин.

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