Алексей Мишин: «Попытка предать анафеме фигуристок с женскими формами приведет к тому, что мы не увидим на льду Костнер, Туктамышеву и Медведеву»

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о новых тенденциях в женском катании.
«Исторически сложилось так, что все женское одиночное фигурное катание разделилось на две категории спортсменок — юных и худеньких и вторую половину, которая имеет женские формы тела.
Тут есть один нюанс, на который болельщики не обращают внимания. Дело в том, что статистически число тоненьких и высоко прыгающих в общем контингенте девочек и девушек несоизмеримо меньше, чем девушек, имеющих классическую стандартную женскую фигуру.
Поэтому попытка предать анафеме фигуристок более взрослых приведет к тому, что большинство западных стран с их менталитетом и законодательством, предусматривающим обязательное посещение школы, не смогут быть представлены на серьезных международных соревнованиях.
Тогда мы больше не увидим на небосклоне фигурного катания такого рода фигуристок, как Каролина Костнер, Лиза Туктамышева и, в конце концов, даже Евгению Медведеву.
Морфофункциональный статус будущих фигуристок будет тяготеть к юным, легким и быстро вращающимся», – сказал Мишин.
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